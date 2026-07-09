Şirket tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak 2026 - 30 Haziran 2026 hesap dönemine ilişkin finansal raporların 28 Temmuz 2026 tarihinde kamuya açıklanmasının planlandığı bildirildi.

Böylece TAV Havalimanları, 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını 28 Temmuz 2026 tarihinde yatırımcılarla paylaşacak.

Şirketin açıklayacağı ikinci çeyrek finansal sonuçları, başta kârlılık, yolcu trafiği ve operasyonel performans olmak üzere yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

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