Türkiye’de hanehalkının en köklü ve geleneksel birikim aracı olan altın, son dönemde küresel piyasalarda yaşanan fiyat düşüşleriyle birlikte yurt içi tüketim dengelerini de derinden sarsıyor.

QNB Bank ekonomistleri tarafından hazırlanan son analiz raporu, Türk vatandaşlarının elindeki altın varlıklarında yaşanan devasa kaybı ve bu durumun hanehalkı tüketimi üzerindeki soğutucu etkisini gözler önüne serdi.

ŞUBAT AYINDAN BU YANA 155 MİLYAR DOLARLIK KAYIP

Aralarında Erkin Işık’ın da bulunduğu QNB Bank ekonomistlerinin yaptığı tahminlere göre şubat ayından bu yana Türk vatandaşlarının elindeki altın varlıklarının toplam değeri 155 milyar dolar (7 trilyon 265 milyar 237 milyon 500 bin TL) azaldı.

Haziran ayı itibarıyla toplam yurt içi altın varlıkları, bir önceki aya kıyasla hafif bir toparlanma göstererek 560 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ancak banka analistleri yayımladıkları notta şu kritik uyarıya yer verdi:

"Altın varlıklarındaki artış hızı bir miktar ivme kazanmış olsa da bu hareketlilik hâlâ tarihsel ortalamaların önemli ölçüde altında seyrediyor."

ZİRVEDEN SERT DÖNÜŞ: ONS BAŞINA 1.300 DOLAR KAYIP

Altın varlıklarındaki bu erimenin arkasında, küresel piyasalarda sarı metalin sergilediği negatif grafik yer alıyor. Hatırlanacağı üzere altının ons fiyatı, ocak ayı sonunda 5 bin 400 doların üzerini görerek tarihi bir zirveye imza atmıştı.

Ancak bu rekorun ardından hızla gerileyen değerli metal, bugünlerde ons başına yaklaşık 4.100 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞ İÇ TALEBİ VE TÜKETİMİ NASIL VURDU?

QNB Bank’ın raporu, altın fiyatlarının Türkiye'deki vatandaşlar için sadece bir birikim değil, aynı zamanda harcama iştahını belirleyen bir "servet etkisi" yarattığını ortaya koyuyor.

• Geçen Yılın Katalizörü Altındı: Raporda, altının Türk halkı nezdindeki geleneksel tasarruf niteliği hatırlatılarak, geçen yıl yükselen külçe altın fiyatlarının olumlu bir gelir etkisi yarattığı ve yurt içi talebin gücünü artıran ana katalizörlerden biri olduğu belirtildi.

• Tüketimde Yavaşlama Dönemi: Şimdi ise tam tersi bir senaryo yaşanıyor. Banka ekonomistleri, "Merkez Bankası'nın uyguladığı sıkı para politikası ve bölgedeki İran savaşına ek olarak, altın fiyatlarındaki bu sert düşüşün de hanehalkı tüketimindeki yavaşlamaya doğrudan katkıda bulunduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Analizler, yastık altındaki altının değer kaybetmesinin Türk tüketicisinde bir "fakirleşme hissi" yarattığını ve bunun da perakende sektöründen genel tüketime kadar piyasaları yavaşlattığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

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