Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamada, ocak ayında yurt dışındaki nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 415 milyon avro nominal tutarlı tahvillerin dönüşüm sürecinin detayları paylaşıldı.

Şirket, yatırımcıların dönüşüm haklarını kullanmasıyla ihraç edilen yeni payların piyasada ilave bir satış baskısı yaratmayacağının altını çizdi.

412,6 MİLYON AVROLUK TAHVİL PAYA DÖNÜŞTÜ

KAP bildirimine göre yurt dışı yatırımcıların paya dönüşüm veya nakit itfa haklarını kullanma süreci tamamen tamamlandı. Sürecin finansal dökümü ve takvimi şu şekilde işledi:

• Toplam Dönüşüm: Yatırımcılar, toplam 412,6 milyon avro anapara tutarına karşılık gelen tahviller için paya dönüşüm hakkını kullandı.

• İlk Etaplar: Bu dönüşümün 115,9 milyon avroluk kısmı 8 Mayıs 2026'da 37,3 milyon avroluk kısmı ise 5 Haziran 2026'da tamamlanarak toplamda 153,2 milyon avro anapara tutarındaki tahvil hisseye dönüştürüldü.

• Mekanizmadaki Durum: Bu işlemler neticesinde, ana ortak Erdemoğlu Holding tarafından sağlanan 6.750.000.000 adet paylık "pay ödünç mekanizması" kapsamındaki payların 1.285.263.158 adedi geri alındı ve mekanizmada 5.464.736.842 adet pay kaldı.

SPK ONAYLADI: 5,4 MİLYAR TL'LİK YENİ PAY İHRAÇ EDİLDİ

Kalan 259,4 milyon avro tutarındaki anapara dönüşüm bildirimleri doğrultusunda SASA, 23 Haziran 2026'da Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) şarta bağlı sermaye artırımı başvurusu yaptı.

1 Temmuz 2026'da SPK'dan gelen onayın ardından, 5.461.052.631,58 TL nominal değerinde yeni pay ihraç edildi ve tahvil dönüşümünü gerçekleştiren yabancı yatırımcılara teslim süreci resmen başlatıldı.

ERDEMOĞLU HOLDİNG PAYLARI GERİ ALIYOR: "YENİ BİR ARZ DEĞİL"

Yatırımcıların en çok merak ettiği "Bu kadar yeni hisse borsada satış baskısı yaratır mı?" sorusuna SASA net bir dille yanıt verdi. Yapılan açıklamada, ihraç edilen yeni payların tamamen teknik bir mahsuplaşma işlevi gördüğü belirtildi:

Şirket Açıklaması: "Mekanizmada kalan 5.464.736.842 adet payın tamamının geri alınmasına ilişkin gerekli talimatlar aracı bankalara iletilmiştir. Yatırımcılara teslim süreci başlatılan yeni paylar, fiilen Pay Ödünç Mekanizması kapsamında kullanılan payların yerine ikame edilmektedir. Dolayısıyla piyasada ilave ve serbest dolaşıma konu olabilecek yeni bir pay arzı oluşmamaktadır. Bu teslimlerin şirket payları üzerinde ilave bir satış baskısı yaratması beklenmemektedir."

Süreç tamamen bitene kadar ana ortak Erdemoğlu Holding, söz konusu paylar üzerinde alacak hakkı sahibi konumunda kalmaya devam edecek ve mekanizmanın doğal işleyişi gereği ödünç verilen hisseler en kısa sürede ana ortağa iade edilecek.

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