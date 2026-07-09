Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 3 Temmuz haftasına ilişkin bankacılık sektörü verilerini yayımladı.

Verilere göre, toplam krediler bir haftada yaklaşık 209 milyar TL artarak 26 trilyon 746,5 milyar TL'ye yükseldi.

KKM GERİLEMESİNİ SÜRDÜRDÜ

Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) tarafındaki düşüş devam etti. BDDK verilerine göre KKM büyüklüğü haftalık bazda 8 milyon TL azalarak 236 milyon TL'ye geriledi.

Öte yandan toplam mevduat 29 trilyon 871,6 milyar TL seviyesine inerek yeniden 30 trilyon TL'nin altına düştü.

TİCARİ KREDİLER 20 TRİLYON TL'Yİ AŞTI

Kredi kalemlerinde yükseliş eğilimi sürdü.

Tüketici kredileri: 3 trilyon 389,5 milyar TL

Bireysel kredi kartları: 3 trilyon 287,3 milyar TL

Ticari ve diğer krediler: 20 trilyon 69,7 milyar TL

Taksitli ticari krediler: 4 trilyon 123,2 milyar TL

Kurumsal kredi kartları: 1 trilyon 41,5 milyar TL

Böylece ticari ve diğer krediler ilk kez 20 trilyon TL eşiğinin üzerine çıktı.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR ARTTI

BDDK verilerine göre takipteki alacaklar 776,3 milyar TL'ye yükselerek artışını sürdürdü.

Aynı dönemde toplam menkul kıymetler 7 trilyon 697 milyar TL'ye yükselirken, hem yurt içi hem de yurt dışı yerleşikler adına bankalarda saklanan menkul değerlerde artış kaydedildi.

DÖVİZ POZİSYONU VE ÖZKAYNAKLAR YÜKSELDİ

Verilere göre, bankacılık sektörünün bilanço içi yabancı para açık pozisyonu 2 trilyon 479 milyar TL, bilanço dışı fazla pozisyonu ise 2 trilyon 533 milyar TL olarak gerçekleşti.

Sektörün net genel döviz pozisyonu 54,06 milyar TL'ye, yasal özkaynakları ise 5 trilyon 755 milyar TL'ye yükseldi.

Kaynak: Ekonomim