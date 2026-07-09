Borsa İstanbul A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada ISVEA Seramik ve Banyo paylarının işlem görmeye başlayacağı pazar ve dahil edileceği endekslere ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, ISVEA Seramik ve Banyo payları 10 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Şirket payları aynı tarihten itibaren;

BIST Tüm Endeksi

BIST Tüm-100 Endeksi

BIST Ana Endeksi

BIST Halka Arz Endeksi

BIST Sınai Endeksi

BIST Sınai Ağırlık Sınırlamalı Endeksi

BIST Taş Toprak Endeksi

kapsamına dahil edilecek.

Borsa İstanbul'un açıklamasında, endeks hesaplamalarında şirketin pay sayısının 280 milyon adet, fiili dolaşımdaki pay oranının ise yüzde 24 olarak dikkate alınacağı belirtildi.

ISVEA Seramik ve Banyo payları, 10 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

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