Bugün yeniden düşüş gösteren ons altın, saat 09:50 itibarıyla yüzde 1’e giden düşüşüyle 4.130 dolar seviyelerinden işlem görerek yıl başına göre yaklaşık yüzde 4'lük bir geri çekilme kaydetti.

Bank of America’nın (BofA) Kıdemli Stratejisti Savita Subramanian tarafından yayımlanan yatırımcı notunda ise analistler, bu makasın bir çelişki değil, büyük bir fırtına öncesi sessizlik (hazırlık aşaması) olabileceği görüşünde.

ALTIN NEDEN BASKI ALTINDA?

2026 yılında borsa rekor kırarken altının baskılanmasının arkasında yapısal bir bozulma değil, Fed'in şahin politikaları ve reel getiriler yer alıyor. Ancak son gelen veriler bu rüzgarın tersine dönebileceğine işaret ediyor:

• Sıkı Fed Beklentisi: Haziran ayında faizi yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutan Fed'in 18 üyeli komitesinden 9'u faiz artışı sinyali vermiş, bu da altına Ekim 2008'den bu yana en kötü aylık düşüşünü (yüzde 12) yaşatmıştı.

• Zayıf İstihdam Verisi: ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun haziran ayı için 110.000 olan beklentiye karşılık sadece 57.000 istihdam açıklaması piyasayı sarstı.

• Faiz Beklentilerinde Gerileme: CME FedWatch verilerine göre eylül ayında olası bir faiz artırımı ihtimali yüzde 66'dan yüzde 50'ye geriledi. Bu veriyle birlikte altın, temmuzun ilk haftasında yüzde 2,3'lük bir toparlanma kaydetti.

GÜMÜŞ ÖNCÜ SİNYALİ VERDİ

Aynı hafta içinde gümüş fiyatları 62 dolar seviyesine tırmanarak altına kıyasla daha agresif bir performansla yüzde 6,7 değer kazandı. Haziran sonunda 72'nin üzerinde olan altın/gümüş oranı ise 67 seviyesine geri çekildi.

Analistler, gümüşteki bu güçlü hareketin genellikle parasal gevşeme (faiz indirimi) süreçleri öncesinde endüstriyel alıcıların fiziki metale yöneldiğini gösteren pozitif bir öncü sinyal olduğunu vurguluyor.

Görsel Kaynak: S&P Global

YARIN ALTININ KADERİ BELİRLENECEK

Piyasaların kaderini belirleyecek bir sonraki kritik durak, Fed'in 16-17 Haziran tarihli toplantısına ait tutanakların 8 Temmuz Çarşamba günü saat 14:00'te açıklanması olacak.

Tutanaklardan sızacak şahin bir ton, eylül faiz artışı beklentilerini yeniden parlatıp altını baskılayabilir ancak güvercin bir esinti, ons altını doğrudan 4.200 dolar ve üzerindeki yeni zirvelere taşıyabilir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.