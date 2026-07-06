Altın fiyatlarına ilişkin beklentiler yeniden şekilleniyor. Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, UBS, JPMorgan ve Deutsche Bank, 2026 yılına yönelik ons altın tahminlerini güncelledi. Kurumların hedefleri 4.500 dolar ile 5.200 dolar arasında değişirken, merkez bankalarının alımları, Fed'in faiz politikası ve altın ETF'lerine yönelik yatırımcı ilgisi fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam ediyor.

MORGAN STANLEY VE UBS 5.200 DOLAR BEKLİYOR

Morgan Stanley, 2026'nın ikinci yarısında ons altının 5.200 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Bankaya göre bu senaryonun gerçekleşmesi için altın ETF'lerine daha güçlü para girişlerinin görülmesi gerekiyor.

UBS ise önümüzdeki 12 ay içinde ons altının 5.200 dolar seviyesini test edebileceğini değerlendiriyor. Banka, Fed politikası, dolar üzerindeki baskı ve merkez bankalarının altın alımlarının fiyatları destekleyeceğini düşünüyor.

GOLDMAN SACHS'IN HEDEFİ 4.900 DOLAR

Goldman Sachs, 2026 yıl sonu için 4.900 dolar ons altın hedefini korudu.

Bankaya göre merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme amacıyla sürdürdüğü güçlü altın alımları ve gelişmekte olan ülkelerden gelen talep, fiyatları destekleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

BANK OF AMERICA VE DEUTSCHE BANK BEKLENTİLERİNİ AŞAĞI ÇEKTİ

Bank of America, 2026 dördüncü çeyrek için ons altın beklentisini 4.800 dolar olarak açıkladı.

Deutsche Bank da benzer şekilde dördüncü çeyrek hedefini 4.800 dolar seviyesinde belirlerken, üçüncü çeyrekte fiyatların 4.300 dolar/ons seviyesine gerileyebileceğini öngördü.

Her iki banka da Fed'e ilişkin beklentilerdeki değişim ve güçlü ABD makroekonomik verilerinin kısa vadede altın üzerinde baskı oluşturabileceğini değerlendirdi.

JPMORGAN EN TEMKİNLİ KURUM OLDU

JPMorgan ise haziran ayında paylaştığı iyimser tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Banka, ons altının 2026 üçüncü çeyrekte 4.300 dolar, dördüncü çeyrekte ise 4.500 dolar seviyesinde olmasını bekliyor.

JPMorgan, güçlü ABD verilerinin Fed'in yeniden faiz artırımı ihtimalini gündeme getirmesi halinde altın fiyatlarında aşağı yönlü risklerin artabileceği uyarısında bulundu.