Altın fiyatları son bir haftada yüzde 2'nin üzerinde yükselirken, JPMorgan yıl sonu beklentisini aşağı yönlü revize etti. Banka, 2026 üçüncü çeyrek ons altın hedefini 4.300 dolara, dördüncü çeyrek hedefini ise 4.500 dolara çekerken, güçlü ABD verilerinin Fed'in faiz politikasını değiştirmesi halinde altın fiyatlarında aşağı yönlü risklerin artabileceği uyarısında bulundu.

JPMORGAN YIL SONU ALTIN TAHMİNİNİ AŞAĞI ÇEKTİ

JPMorgan, haziran ayında paylaştığı iyimser beklentilerini güncelleyerek altın için daha temkinli bir görünüm ortaya koydu.

Bankanın yeni tahminine göre;

2026 üçüncü çeyrek ons altın hedefi: 4.300 dolar

2026 dördüncü çeyrek ons altın hedefi: 4.500 dolar

JPMorgan, üçüncü çeyrek ons altın hedefini 4.900 dolardan 4.300 dolara indirerek 600 dolar (%12,2) aşağı çekti. Banka, dördüncü çeyrek beklentisini ise 5.200 dolardan 4.500 dolara revize etti. Böylece hedef fiyat 700 dolar (%13,5) düşürüldü.

REVİZYONUN NEDENİ NE?

Bankaya göre altın piyasasını destekleyen en önemli unsurlardan biri olan fiziki talep beklenenden daha zayıf seyredebilir. Ayrıca merkez bankalarının alımları sürse de önceki döneme göre fiyatları taşıyacak ivmenin azalabileceği değerlendiriliyor.

JPMorgan, güçlü gelecek ABD ekonomik verilerinin Fed'in para politikasına ilişkin beklentileri değiştirebileceğini de vurguladı. Bankaya göre Fed'in yeniden faiz artırımı ihtimalinin gündeme gelmesi halinde altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşabilir.

UZUN VADEDE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ KORUNUYOR

Kısa vadede daha temkinli bir görünüm çizen JPMorgan, uzun vadeli beklentisini ise tamamen değiştirmedi. Banka, 2027 yılında merkez bankalarının altın alımları ve fiziki talebin fiyatları desteklemeyi sürdüreceğini öngörüyor.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM TAHMİNLERİ

JPMorgan, altının yanı sıra diğer değerli metallere ilişkin beklentilerini de paylaştı.

Banka, geçen yıl görülen sıkı fiziki piyasa koşullarının hafiflemesi ve altın-gümüş rasyosunun normalleşmesiyle, gümüş fiyatlarının orta vadede ons başına ortalama 60-65 dolar aralığında seyretmesini bekliyor.

Platin tarafında ise JPMorgan, Güney Afrika'dan kaynaklanan arz dinamiklerinin fiyatları desteklemeyi sürdüreceğini öngördü. Banka, platinin 2026 sonunda ortalama 1.800 dolar/ons, 2027 sonunda ise yaklaşık 1.950 dolar/ons seviyesine ulaşacağını tahmin etti.

Paladyum için ise daha temkinli bir görünüm paylaşan JPMorgan, 2026 sonu fiyat tahminini 1.350 dolar/ons olarak açıkladı. Banka, değerli metaller piyasasındaki genel zayıf görünüm nedeniyle 2027 yılında paladyumun ortalama 1.300 dolar/ons seviyesinde işlem göreceğini öngörüyor.

GOLDMAN SACHS ALTIN KONUSUNDA İYİMSERLİĞİNİ KORUYOR

JPMorgan'ın temkinli yaklaşımına karşın Goldman Sachs, uzun vadeli görünümde altın için olumlu beklentisini sürdürüyor. Bankaya göre, merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme amacıyla gerçekleştirdiği altın alımları ve jeopolitik riskler, fiyatları desteklemeye devam edecek.