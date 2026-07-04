Dünya Altın Konseyi'nin Mayıs 2026 verilerine göre, merkez bankaları altın alımlarına yeniden hız verdi. Küresel resmi altın rezervleri bir ayda net 41 ton arttı.

Küresel ekonomide belirsizliklerin devam ettiği dönemde merkez bankaları altın rezervlerini artırmayı sürdürüyor. Dünya Altın Konseyi'nin yayımladığı Mayıs 2026 verilerine göre, resmi altın rezervleri mayıs ayında net 41 ton arttı. Böylece şubat ayının ardından yılın en güçlü ikinci aylık altın alımı kaydedildi.

POLONYA ZİRVEDE YER ALDI

Rapora göre, mayıs ayında en fazla altın alımı yapan ülke 18 ton ile Polonya oldu. Polonya'yı 10 ton ile Çin, 9 ton ile Özbekistan ve 7 ton ile Kazakistan takip etti.

Singapur da Eylül 2025'ten bu yana ilk kez net alıcı konumuna geçerek rezervlerine 4 ton altın ekledi.

TÜRKİYE 81 TON ALTIN SATTI

Mayıs ayında net altın satışı yapan ülkeler arasında Türkiye ve Rusya öne çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayında 3 ton altın satarken, yılbaşından bu yana toplam satış miktarı 81 tona ulaştı.

Rusya ise mayıs ayında 6 ton, yılın ilk beş ayında ise toplam 34 ton altın satışı gerçekleştirdi.

İLK BEŞ AYIN LİDERİ POLONYA

2026'nın ilk beş ayında en fazla altın alımı yapan ülke 64 ton ile Polonya oldu.

Sıralamada;

Polonya: 64 ton

Özbekistan: 33 ton

Çin: 25 ton

Kazakistan: 20 ton

yer aldı.

Polonya'nın toplam altın rezervi 614 tona yükselirken, ülkenin hedefinin 700 tonluk rezerv seviyesine ulaşmak olduğu belirtildi.

ÇİN ALIMLARINI SÜRDÜRDÜ

Çin Merkez Bankası'nın mayıs ayında yaptığı 10 tonluk alım, Aralık 2024'ten bu yana kaydedilen en yüksek aylık artış oldu.

Böylece Çin, üst üste 20'nci ayda da net altın alımı gerçekleştirdi. Ülkenin resmi altın rezervi yaklaşık 2 bin 331 tona yükselirken, altının toplam rezervler içindeki payı yüzde 9 seviyesine ulaştı.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN İŞTAHI SÜRÜYOR

Dünya Altın Konseyi'nin 2026 Merkez Bankaları Altın Rezervleri Araştırması'na göre, merkez bankalarının yüzde 89'u önümüzdeki 12 ay içinde küresel altın rezervlerinin artmasını bekliyor.

Araştırmaya katılan merkez bankalarının yüzde 45'i ise kendi altın rezervlerini artırmayı planladığını belirtirken, bu oran araştırma tarihindeki en yüksek seviye olarak kaydedildi.

Raporda ayrıca, Güney Kore Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini çeşitlendirme stratejisi kapsamında altın destekli ETF'lere yatırım hazırlığında olduğu ifade edildi. Latin Amerika'da ise Şili, Guatemala, Bolivya ve Uruguay'ın da yılın ilk beş ayında altın rezervlerini artıran ülkeler arasında yer aldığı belirtildi.

Kaynak: Dünya

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