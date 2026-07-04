İşsizlik Sigortası Fonu'nun kullanım oranının yükseltilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, bir önceki yıl yüzde 30 olarak uygulanan İşsizlik Sigortası Fonu kullanım oranı, 2026 yılı için yüzde 50 olarak belirlendi.

Söz konusu kaynakların, iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik çalışmalar ile istihdamı koruyucu tedbirlerin hayata geçirilmesinde kullanılması öngörülüyor.

1999 yılında, isteği dışında işsiz kalan sigortalıların uğradıkları gelir kaybını telafi etmek amacıyla kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, ilk işsizlik sigortası ödemesini Mart 2002'de gerçekleştirmişti.

Yeni düzenlemeyle birlikte fondan kullanılabilecek kaynağın artırılmasıyla, istihdamın desteklenmesine yönelik program ve uygulamalara daha fazla finansman sağlanması hedefleniyor.