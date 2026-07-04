Düzenlemeyle, yurt içi ve yurt dışındaki belirli varlıkların 31 Temmuz 2027'ye kadar ekonomiye kazandırılmasına yönelik başvuru süreci ve uygulanacak vergi oranları netleşti.

Varlık barışı uygulamasına ilişkin ayrıntıları düzenleyen tebliğ, 4 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile yurt içi ve yurt dışında bulunan bazı varlıkların kayıt altına alınarak ekonomiye kazandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, 31 Temmuz 2027 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilebilecek.

Gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıklarını 4 Haziran 2026 ile 31 Temmuz 2027 tarihleri arasında ilgili form aracılığıyla bankalara veya aracı kurumlara bildirebilecek. Düzenleme kapsamında birden fazla bildirim yapılmasına da imkan tanınırken, bildirime ilişkin hataların belirli süreler içinde düzeltilmesine olanak sağlanacak.

VERGİ ORANLARI ELDE TUTMA SÜRESİNE GÖRE BELİRLENDİ

Tebliğe göre bildirilen varlıkların belirli sürelerle Türkiye'de tutulmasının taahhüt edilmesi halinde uygulanacak vergi oranları şu şekilde olacak:

5 yıl tutulması halinde %0

4 yıl tutulması halinde %1

3 yıl tutulması halinde %2

2 yıl tutulması halinde %3

1 yıl tutulması halinde %4

Bu kapsamda varlıkların vadeli hesaplarda, devlet iç borçlanma senetlerinde, kira sertifikalarında veya girişim sermayesi yatırım fonlarında değerlendirilmesi öngörülüyor.

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN VARLIKLAR İÇİN İKİ AYLIK SÜRE

Yurt dışından fiziki olarak getirilecek varlıkların, bildirimin ardından iki ay içinde Türkiye'ye getirilerek gümrük işlemlerinin tamamlanması ve ilk iş günü sonuna kadar banka veya aracı kurumlara yatırılması gerekecek.

YURT İÇİNDEKİ KAYIT DIŞI VARLIKLAR DA BİLDİRİLEBİLECEK

Düzenleme yalnızca yurt dışındaki varlıkları değil, Türkiye'de bulunmasına rağmen kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını da kapsıyor. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, bu varlıklarını da 31 Temmuz 2027 tarihine kadar bankalara veya aracı kurumlara bildirebilecek.

Öte yandan, Türkiye'de yerleşik sayılan gerçek kişilerin, Türkiye'de yerleşik hale gelmeden önceki son üç takvim yılında Türkiye'de ikametgahı ve vergi mükellefiyeti bulunmaması şartıyla yurt dışında elde ettikleri kazançlardan 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak.