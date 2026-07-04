Kuruma göre, güçlü yapısal dinamiklerin etkisiyle ons altın fiyatı baz senaryoda 2027'nin ilk çeyreğinde 5.500 dolara kadar yükselebilir. Mevcut dolar/TL seviyeleri baz alındığında bu senaryo gram altında yaklaşık 8.300 TL seviyelerine işaret ediyor.

Yüksek tahvil faizleri, güçlü dolar ve faiz artırımı beklentileri kısa vadede altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, State Street Global Advisors uzun vadeli görünümde iyimserliğini koruyor.

Şirketin yayımladığı Monthly Gold Monitor raporuna göre, merkez bankalarının altın alımları, Asya'dan gelen güçlü fiziki talep ve küresel borç yükündeki artış, önümüzdeki dönemde altın fiyatlarını yeni zirvelere taşıyabilir.

2027 İÇİN 5.500 DOLAR TAHMİNİ

State Street stratejistleri, altının 2024-2025 dönemine kıyasla daha dalgalı bir seyir izleyebileceğini ancak uzun vadeli yükseliş trendinin devam ettiğini belirtti.

Raporda yer alan baz senaryoya göre ons altının 2027'nin ilk çeyreğinde 5.500 dolar seviyesine ulaşabileceği öngörüldü.

GRAM ALTINDA 8.300 TL HESABI

Ons altının 5.500 dolara yükselmesi ve dolar/TL kurunun yaklaşık 46,80 seviyelerinde kalması halinde, gram altının teorik fiyatı yaklaşık 8.280-8.300 TL seviyesine ulaşabilir.

Ancak gram altın fiyatının yalnızca ons altına değil, aynı zamanda dolar/TL kurundaki değişime de bağlı olduğu unutulmamalı. Kurun yükselmesi halinde gram altın bu seviyenin üzerine çıkabilirken, kurun gerilemesi halinde daha düşük seviyelerde oluşabilir.

HAZİRANDA BASKI ARTTI

Rapora göre haziran ayında yatırımcıların altına ilgisinin azalmasında;

Güçlü ABD doları,

Yükselen reel faizler,

Fed'in yeniden faiz artırabileceğine yönelik beklentiler

etkili oldu.

Haziran ayında spot altın yaklaşık yüzde 11,7 değer kaybederken, aynı dönemde gümüş yüzde 22,2, Bitcoin ise yüzde 20,4 geriledi.

Buna rağmen State Street, risk düzeltilmiş performans açısından altının birçok varlığa göre daha güçlü bir görünüm sergilediğini vurguladı. Raporda ayrıca ABD'de işlem gören altın ETF'lerinden yaklaşık 5,3 milyar dolarlık çıkış yaşandığına dikkat çekildi.

MERKEZ BANKALARI VE ÇİN TALEBİ ÖNE ÇIKIYOR

Raporda, 2026'nın ilk yarısında küresel borç stokunun 353 trilyon dolarla tarihi zirveye ulaştığı belirtilirken, artan kamu borçlarının yatırımcıları yeniden güvenli liman arayışına yöneltebileceği ifade edildi.

State Street'e göre yükselen borç yükü ve enflasyon riski, altını parasal koruma aracı olarak daha cazip hale getiriyor.

Öte yandan Çinli bireysel yatırımcıların fiziki altın talebinin güçlü seyrini sürdürdüğü, İran krizi sonrasında Çin'in altın ithalatının hızlandığı ve ülkedeki arz-talep dengesinin sıkılaştığı da raporda öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Kaynak: Dünya

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