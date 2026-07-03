Ergezen, yatırımcıların savaş haberlerinden çok dolar endeksini takip etmesi gerektiğini vurguladı.

Küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki hareketlilik yakından izlenirken, Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, TGRT Haber ekranlarında altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ergezen, ABD'de beklentilerin altında gelen istihdam verileri ile enflasyonda görülebilecek düşüşün ons altını destekleyebileceğini belirtti.

"ONS ALTINDA 4.400 DOLAR SEVİYESİ GÖRÜLEBİLİR"

Önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini paylaşan Ergezen, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonraki gelecek verilerde, ki özellikle ABD-İran arasında bir anlaşma olması ve petrol fiyatlarında 70 dolar bandının altına gelmesi, enflasyon tarafında da bir miktar düşüş göreceğimizi gösteriyor önümüzdeki dönemde.

Bu istihdam verisinin beklentilerin altında kalması, enflasyon tarafında düşüş olacağına yönelik beklentiler aslında ons altını bir süre destekleyecektir diye düşünüyorum ben.

Burada 4.400 seviyelerine kadar ons altın tarafında yükselişi ben gayet normal karşılarım aslında. Önümüzdeki haftada ben iyi bir başlangıç olmasını bekliyorum."

"7 BİN TL İÇİN SON ÇEYREĞİ İŞARET ETTİ"

Gram altın tarafında kısa vadede sert yükseliş beklemediğini ifade eden Ergezen, 7 bin TL seviyesinin yılın son çeyreğinde yeniden görülebileceğini söyledi.

"Kısa vadede bu seviyelerin hemen görünmesini ben çok fazla beklemiyorum. Bir süre daha bu seviyelerde, özellikle 6.500 seviyelerin, 6.600 bandının çok kolay geçilmesini beklemiyorum.

Bu sene içerisinde göreceğimiz tepe zirve seviyelerinin 7.000 TL civarında olmasını bekliyorum açıkçası.

Burayı yeniden görme ihtimalimiz var mı? Evet görebiliriz ama özellikle yılın son çeyreğine doğru, yani eylül ayından sonra görülme ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyleyebilirim."

"DAHA YÜKSEK SEVİYELER İÇİN 2027 DAHA MAKUL"

Ergezen, gram altında 7 bin TL'nin üzerindeki seviyeler için ise daha uzun vadeli bir beklenti dile getirdi.

"7.000 TL seviyelerini son çeyrek civarında görme ihtimalimiz olabilir ama yeni zirve seviyelerine gidebilmek için, yani 7.600 seviyelerin üzerinde, 7.800'lerin üzerine gidecek bir gram altın için 2027'yi beklemek daha makul olacak gibi gözüküyor."

"SAVAŞTAN ÇOK DOLAR ENDEKSİNİ TAKİP EDİN"

Yatırımcılara önemli bir tavsiyede bulunan Ergezen, altın ve gümüş fiyatlarında asıl belirleyicinin dolar endeksi olduğunu vurguladı.

"Takip edecekleri nokta aslında savaşın bitmesinden ziyade dolar endeksini takip etmeleri çok daha önemli.

Konuştuğumuz savaş, enflasyon verileri, istihdam verileri dolar endeksinin aslında seviyesini belirleyen değişkenler. Dolar endeksi ne zaman 98 seviyesinin altına gelmeye başlar, o zaman altın ve gümüşte yukarı yönlü güçlü seyirler görmeye başlarız."

Ergezen ayrıca, petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyonist baskıyı azaltabileceğini ve bunun da altın fiyatlarını destekleyebilecek önemli unsurlardan biri olacağını ifade etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.