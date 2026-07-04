Altın ve döviz piyasalarında yaşanan hareketlilik, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından izlenmeye devam ediyor. Yeni günde "Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün ne kadar?" sorusu en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

4 Temmuz 2026 Cumartesi günü itibarıyla altın fiyatlarında son durum şöyle:

4 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları

Gram altın: 6.277,78 TL

Çeyrek altın: 10.361,00 TL

Yarım altın: 20.678,00 TL

Tam altın: 41.014,67 TL

Cumhuriyet altını: 41.223,00 TL

Küresel piyasalarda ons altının seyrine paralel olarak yurt içi altın fiyatları da yakından takip edilirken, yatırımcılar önümüzdeki dönemde açıklanacak makroekonomik veriler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin gelişmeleri izlemeyi sürdürüyor.

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