İç ve dış piyasaları etkileyen döviz kurlarındaki hareketlilik 4 Temmuz'da da devam ediyor. Yatırımcılar, iş dünyası ve vatandaşlar dolar ile euronun seyrini yakından izliyor.

Yeni günde dolar/TL 46,80, euro/TL ise 53,54 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda ise dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1447, sterlin/dolar paritesi 1,3370 ve dolar/yen paritesi 160,90 seviyesinde bulunuyordu.

Küresel piyasalarda merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler, enflasyon görünümü ve jeopolitik gelişmeler döviz piyasalarında fiyatlamalar üzerinde etkisini sürdürürken, yatırımcılar hem yurt içi hem de yurt dışından gelecek ekonomik verileri yakından takip ediyor.

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