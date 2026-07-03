ABD'den dün gelen işgücü verileri ve Federal Rezerv (Fed) yetkililerinin enflasyonla mücadele kapsamında verdiği şahin mesajlar, küresel ölçekte dolar endeksini diri tutmaya devam ediyor.

İç piyasada ise açıklanan son dış ticaret açığı verilerinin 9 ayın en düşük seviyesine gerilemesi, makroekonomik dengeler açısından yakından takip ediliyor.

Yatırımcıların gözü kulağı merkez bankalarından gelecek yeni açıklamalardayken, serbest piyasada dolar 46, euro 53 TL seviyelerinde yerini almaya devam ediyor.

3 TEMMUZ GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Serbest piyasadan alınan son verilere göre major para birimlerinin Türk lirası karşısındaki alış ve satış fiyatları şu şekilde şekillendi:

Serbest piyasada dolar/TL 3 Temmuz saat 06:11 itibarıyla alışta 46,79, satışta 46,81 liradan işlem görüyor.

Euro/TL ise aynı saatlerde alışta 53,55, satışta 53,59 lira seviyelerinde kayda geçti.