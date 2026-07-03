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Küresel piyasalarda Fed'in şahin sinyalleri ve dış ticaret verilerinin yansımaları sürerken, iç piyasada döviz kurları haftanın son işlem gününde hareketli bir seyir izliyor.

ABD'den dün gelen işgücü verileri ve Federal Rezerv (Fed) yetkililerinin enflasyonla mücadele kapsamında verdiği şahin mesajlar, küresel ölçekte dolar endeksini diri tutmaya devam ediyor.

İç piyasada ise açıklanan son dış ticaret açığı verilerinin 9 ayın en düşük seviyesine gerilemesi, makroekonomik dengeler açısından yakından takip ediliyor.

Yatırımcıların gözü kulağı merkez bankalarından gelecek yeni açıklamalardayken, serbest piyasada dolar 46, euro 53 TL seviyelerinde yerini almaya devam ediyor.

Euro ve dolarda son durum 3 Temmuz döviz kurları, Görsel 1

3 TEMMUZ GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Serbest piyasadan alınan son verilere göre major para birimlerinin Türk lirası karşısındaki alış ve satış fiyatları şu şekilde şekillendi:

Serbest piyasada dolar/TL 3 Temmuz saat 06:11 itibarıyla alışta 46,79, satışta 46,81 liradan işlem görüyor.

Euro/TL ise aynı saatlerde alışta 53,55, satışta 53,59 lira seviyelerinde kayda geçti.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 46,78 46,81 % 0.13 07:41
Euro 53,55 53,64 % 0.07 07:41
İngiliz Sterlini 62,56 62,62 % 0.19 07:40
Avustralya Doları 32,46 32,49 % 0.39 07:41
İsviçre Frangı 58,28 58,34 % 0.32 07:41
Rus Rublesi 0,60 0,60 % 0.17 03:00
Çin Yuanı 6,90 6,90 % 0.25 07:41
İsveç Kronu 4,85 4,85 % 0.48 07:41
Tüm Döviz Fiyatları

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