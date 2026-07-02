Şirket yönetimi, 2025 yılına ait dağıtılabilir net dönem kârının yatırım planları doğrultusunda ortaklara dağıtılmamasını Genel Kurul'un onayına sunacak.

Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (NATEN), 2 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada 2025 yılı kâr payı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kararını paylaştı.

Şirket açıklamasına göre, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarda 2025 faaliyet dönemine ilişkin net dönem zararı oluşurken, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre tutulan yasal kayıtlarda ise net dönem kârı bulunduğu belirtildi.

Yönetim Kurulu, şirketin büyüme odaklı stratejileri ile yurt içi ve yurt dışında planlanan yatırımlarını dikkate alarak, 2025 yılında yasal kayıtlarda oluşan dağıtılabilir net dönem kârının ortaklara dağıtılmamasına karar verdi.

Söz konusu kararın, 29 Temmuz 2026 tarihinde yapılması planlanan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacağı bildirildi.

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