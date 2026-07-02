Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 26 Haziran haftasında 157,2 milyar dolardan 149,2 milyar dolara gerileyerek yaklaşık 8 milyar dolar azaldı. Böylece rezervler, 16 Mayıs 2025'ten bu yana ilk kez 150 milyar doların altına indi.

TCMB REZERVLERİ 150 MİLYAR DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 26 Haziran 2026 haftasına ilişkin haftalık rezerv verilerini açıkladı.

Buna göre TCMB'nin toplam rezervleri bir haftada 157 milyar 196 milyon dolardan 149 milyar 204 milyon dolara geriledi.

Böylece toplam rezervler, 16 Mayıs 2025 haftasından bu yana ilk kez 150 milyar dolar seviyesinin altına düşerken, yaklaşık 13 ayın en düşük seviyesini gördü.

BİR HAFTADA YAKLAŞIK 8 MİLYAR DOLARLIK DÜŞÜŞ

Verilere göre TCMB'nin toplam rezervleri bir haftada yaklaşık 7,99 milyar dolar azaldı.

20 Haziran haftası: 157,196 milyar dolar

26 Haziran haftası: 149,205 milyar dolar

ALTIN REZERVLERİNDE DE DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Aynı haftada altın rezervleri ise 2 milyar 732 milyon dolar azalarak 97 milyar 685 milyon dolardan 94 milyar 953 milyon dolara geriledi.