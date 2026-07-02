Verinin ardından ons altın yüzde 2,5'in üzerinde yükselirken, ons gümüşteki artış yüzde 4'ü aştı. Gram altın ve gram gümüş de tarihi seviyelere yaklaştı.

ABD'de açıklanan verilere göre tarım dışı istihdam haziran ayında 57 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı. İşsizlik oranı ise beklentilerin aksine yüzde 4,3 yerine yüzde 4,2 olarak gerçekleşti.

Zayıf istihdam verisinin ardından yatırımcıların faiz indirimi beklentilerini artırmasıyla birlikte değerli metallerde güçlü yükseliş yaşandı.

ONS ALTIN 4.130 DOLARA YÜKSELDİ

Veri öncesinde 4.063 dolar seviyesinde işlem gören ons altın, açıklamanın ardından yüzde 2,50'nin üzerinde değer kazanarak TSI 15.38 itibarıyla 4.130 dolara kadar yükseldi.

Yurt içinde ise gram altın, aynı saatlerde 6.100 TL seviyesinden 6.210 TL'ye yükseldi.

GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ YÜZDE 4'Ü AŞTI

Altının yanı sıra gümüş fiyatlarında da dikkat çeken bir yükseliş yaşandı.

Ons gümüş, TSI 15.38 itibarıyla yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak 61,64 dolar seviyesini gördü.

Gram gümüş ise yüzde 4,08 yükselişle 92,61 TL'ye çıktı.

ABD'den gelen zayıf istihdam verisi sonrası piyasalarda gözler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına çevrilirken, yatırımcılar faiz indirimi beklentilerindeki değişimin altın, gümüş ve döviz piyasalarına etkisini yakından izliyor.

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