Mahkeme, Google ve ana şirketi Alphabet'in temyiz başvurusunu reddederek cezanın hukuka uygun olduğuna hükmetti.

Avrupa Adalet Divanı, Google'ın Android işletim sistemi üzerinden pazar hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Avrupa Komisyonu tarafından verilen 4,1 milyar euroluk antitröst cezasına ilişkin nihai kararını açıkladı.

Mahkeme, Google ve çatı şirketi Alphabet'in alt mahkeme kararına karşı yaptığı temyiz başvurusunu reddetti.

Kararda, Android işletim sistemi kapsamında Google Arama hizmetindeki hakim konumun kötüye kullanıldığı belirtilerek Avrupa Komisyonu'nun uyguladığı para cezası onandı.

KOMİSYON GOOGLE'I ÜÇ İHLALLE SUÇLADI

Avrupa Komisyonu, Google'ın Android ekosistemindeki uygulamalarıyla rekabet kurallarını ihlal ettiğini belirterek üç temel gerekçe sundu.

Buna göre Google'ın:

Play Store lisansını alabilmeleri için telefon üreticilerini Google Arama ve Chrome tarayıcısını cihazlara önceden yüklemeye zorladığı,

Bazı büyük üretici ve mobil operatörlere yalnızca Google Arama uygulamasını önceden yüklemeleri karşılığında ödeme yaptığı,

Üreticilerin Google tarafından onaylanmamış alternatif Android sürümlerini kullanmasını engellediği

tespit edildi.

CEZA 4,3 MİLYAR EURODAN 4,1 MİLYAR EUROYA İNDİRİLMİŞTİ

Avrupa Birliği Genel Mahkemesi, Eylül 2022'de Avrupa Komisyonu'nun değerlendirmelerinin büyük bölümünü haklı bulmuş ancak bazı ihlallere ilişkin yeterli kanıt bulunmadığı gerekçesiyle cezayı 4,3 milyar eurodan 4,1 milyar euroya düşürmüştü.

Avrupa Adalet Divanı'nın verdiği son kararla birlikte, 4,1 milyar euroluk ceza kesinleşmiş oldu. Karar, 2018 yılında başlayan ve Google ile Avrupa Birliği düzenleyici kurumları arasında yıllardır devam eden hukuki sürecin en önemli aşamalarından biri olarak değerlendiriliyor.