Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan rapor, Türk finans sisteminde mevduat hacminin tarihi bir eşiği aşarak 30 trilyon TL'nin üzerine çıktığını gösterirken, ekonomi yönetiminin tasfiye etmeyi hedeflediği kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki erimenin de kararlılıkla sürdüğünü ortaya koydu.

YILBAŞINDAN BU YANA ÇÖZÜLME 6,7 MİLYAR TL

Ekonomi programının öncelikli hedeflerinden biri olan KKM hesaplarından çıkış stratejisi meyvelerini vermeye devam ediyor.

• Haftalık Azalış: KKM büyüklüğü incelenen haftada 5 milyon TL daha azalarak 244 milyon TL seviyesine kadar geriledi.

• Yıllık Performans: KKM bakiyesinde yılbaşından bu yana yaşanan toplam erime ise 6 milyar 716 milyon TL'ye ulaştı. Sistemin geneline bakıldığında KKM payının artık tamamen sembolik seviyelere indiği görülüyor.

MEVDUAT VE KREDİ HACMİNDE REKOR ARTIŞ

KKM'den çıkan nakdin ve sıkı para politikası gereği sunulan yüksek faizlerin etkisiyle bankalardaki toplam mevduat hacmi, önceki haftaya göre vites büyüterek 30 trilyon 268,6 milyar TL'ye yükseldi ve 30 trilyon TL barajını resmen yıktı.

Kredi tarafında ise yüksek faiz ortamına rağmen büyüme iştahı korundu:

• Toplam Kredi Hacmi: Haftalık bazda yaklaşık 313 milyar TL artışla 26 trilyon 537,3 milyar TL'ye ulaştı.

• Tüketici ve Kartlar: Tüketici kredileri 3 trilyon 371,3 milyar TL'ye, bireysel kredi kartı borçları ise 3 trilyon 216,9 milyar TL'ye tırmandı.

• Kurumsal Kartlar Eşiği Geçti: Şirketlerin harcamalarında kullandığı kurumsal kredi kartı hacmi yeniden 1 trilyon TL sınırının üzerine çıkarak 1 trilyon 22,7 milyar TL oldu. Taksitli ticari krediler ise 4 trilyon 139 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR VE DÖVİZ POZİSYONU

Finansal istikrarın önemli göstergelerinden olan yasal özkaynaklar 5 trilyon 753,4 milyar TL'ye yükselirken, kredilerdeki büyümeye paralel olarak bankaların takibe düşen alacakları (sorunlu krediler) da artışını sürdürerek 757,6 milyar TL'ye ulaştı.

Bankacılık sektörünün döviz dengesinde ise şu tablo oluştu:

• Bilanço İçi Açık: -2 trilyon 375,1 milyar TL

• Bilanço Dışı Fazla: 2 trilyon 417,4 milyar TL

• Net Genel Döviz Pozisyonu: Sektörün net genel döviz pozisyonu, risk yönetim stratejilerinin desteğiyle 42,23 milyar TL'ye yükselerek güvenli bölgedeki seyrini korudu.