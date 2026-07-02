Şubat ayında 22,00 TL seviyesinden borsaya adım atan ve haziran ayında adeta bir ralli dalgası başlatan Empa Elektronik (EMPAE), bugünkü işlemlerde de yatırımcıların odağında kalmaya devam etti.

Son dönemdeki sert geri çekilmenin ardından hızlıca toparlanan hisse, dünkü tavan hareketinin ardından bugün de yüzde 9,99 değer kazanarak 85,30 TL ile tavan fiyata kilitlendi.

EMPAE paylarının haziran ayı ortasında 170,00 TL sınırına kadar dik bir ralli yaptığı, ardından gelen sert kar satışlarıyla temmuz ayı başında 70,00 TL seviyelerine kadar taban arayışına girdiği görülüyor.

Dün başlayan alımların ardından bugün 179,75 milyon TL hacim eşliğinde gelen tavan, düşüş trendinin kırıldığına yönelik güçlü bir sinyal olarak yorumlandı.

DÜN BOFA, BUGÜN ZİRAAT VE MİDAS

Saat 14:14 itibarıyla aracı kurum dağılımı (AKD) verileri, dünkü agresif yabancı alımlarının ardından bugün bayrağı yerel ve kamu odaklı aracı kurumların devraldığını gösteriyor:

• Alıcılar Kanadı: Günün en büyük alıcısı, 85.746 lot ve yüzde 13,73 pay ile bir kamu aracı kurumu olan Ziraat Yatırım oldu.

Onu 73.572 lot ile Midas ve 72.178 lot ile yine bir diğer kamu aktörü Vakıf Yatırım izledi.

Dün tahtayı tavana süren Bank of America (BofA) ise bugün 61.108 lot alımla dördüncü sırada kalarak hız kesti ancak toplamaya devam etti.

• Satıcılar Kanadı: Satış tarafında ise belirgin bir kurumsal konsantrasyon dikkat çekti.

Gedik Yatırım, tek başına 237.958 lot (yüzde 38,11) satış yaparak tahtadaki en agresif satıcı konumunda yer aldı. Onu 89.231 lot ile Deniz Yatırım ve 70.017 lot ile A1 Capital takip etti.

PARA ÇIKIŞI VAR ANCAK TAVAN BOZULMADI

AKD tablosunun "net" kısmına bakıldığında, ilk 5 alıcının toplamda 351.679 lot alımına karşılık, ilk 5 satıcının 465.991 lot satış yaptığı ve tahtada -114.312 lotluk bir net para çıkışı olduğu görülüyor.

Normal şartlarda para çıkışı olan tahtaların tavanı koruması zordur. Ancak EMPAE örneğinde olduğu gibi "diğer" kategorisindeki küçük yatırımcıların ve dağınık hesapların (272.693 lot) güçlü bir alış iştahı göstermesi, Gedik Yatırım'dan gelen kurumsal blok satışı karşılamaya yetti.

Dün BofA'nın başlattığı harekete bugün Ziraat ve Vakıf gibi kamu kurumlarının da destek vermesi, hissenin 85,30 TL seviyesindeki tavan kilidini sağlamlaştırdı. Hafta kapanışında alımların devam edip etmeyeceği merakla izleniyor.

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