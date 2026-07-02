Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışında yerleşik yatırımcılar, 26 Haziran ile sona eren haftada Borsa İstanbul'da 203,3 milyon dolarlık hisse senedi ve 448,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alımı gerçekleştirdi.

Böylece yabancı yatırımcıların haftalık toplam alımı 651,6 milyon dolar olurken, gün içi yabancı takas verilerinde de EFOR, ALTNY ve EUPWR başta olmak üzere birçok hissede yabancı payındaki artış dikkat çekti.

YABANCI YATIRIMCI ALIMLARI 2 HAFTADA DA DEVAM EDİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık menkul kıymet istatistiklerini yayımladı.

Verilere göre yurt dışında yerleşik yatırımcılar, 26 Haziran ile sona eren haftada 203,3 milyon dolarlık hisse senedi ve 448,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alımı yaptı.

Böylece yabancı yatırımcıların haftalık toplam alımı 651,6 milyon dolar olarak gerçekleşti ve seri 2. haftaya ulaştı.

HİSSE ALIMLARI GÜÇLÜ SEYRİNİ KORUDU

Yabancı yatırımcıların hisse alımları, önceki hafta 465,7 milyon dolar ile 17 Nisan haftasından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

26 Haziran haftasında hisse alımı 203,3 milyon dolar ile devam ederken, tahvil tarafında ise 448,3 milyon dolarlık giriş kaydedildi.

Bir önceki hafta yabancı yatırımcılar 341 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirmişti.

HİSSE VE TAHVİL STOKU YÜKSELDİ

TCMB verilerine göre yabancı yatırımcıların hisse senedi stoku 41 milyar 387,8 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Aynı dönemde yabancıların tahvil pozisyonu ise 15 milyar 514,7 milyon dolar olarak kaydedildi.

YABANCI TAKAS ORANI EN ÇOK ARTAN HİSSELER

Saat 14.55 itibarıyla günlük yabancı takas oranı verilerine göre yabancı payı en fazla artan hisseler şu şekilde sıralandı:

Hisse Önceki Oran Değişim Güncel Oran EFOR %28,12 +0,68 puan %28,80 ALTNY %7,16 +0,22 puan %7,38 EUPWR %24,21 +0,22 puan %24,43 DOHOL %26,45 +0,19 puan %26,64 ENERY %10,46 +0,16 puan %10,62 PATEK %4,67 +0,14 puan %4,81 OBAMS %0,98 +0,13 puan %1,11 BSOKE %11,58 +0,13 puan %11,71 TRENJ %15,33 +0,12 puan %15,45 VESTL %1,86 +0,12 puan %1,98

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