Smart Güneş, bağlı ortaklığı aracılığıyla Arçelik Pazarlama ile 4.017.758 dolar + KDV tutarında güneş paneli tedarik sözleşmesi imzaladı.
Smart Güneş Enerjisi'nin (SMRTG) bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş., Arçelik Pazarlama A.Ş. ile 4.017.758 dolar + KDV tutarında güneş paneli tedarik sözleşmesi imzaladı. Şirket, anlaşmanın ciro ve kârlılığa olumlu katkı sağlayacağını açıkladı.
SMART GÜNEŞ'TEN YENİ İŞ İLİŞKİSİ
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla yeni iş ilişkisini duyurdu.
Şirketin bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında güneş paneli üretimine yönelik tedarik sözleşmesi imzalandığı bildirildi.
SÖZLEŞME BEDELİ 4 MİLYON DOLARI AŞTI
KAP açıklamasına göre taraflar arasında imzalanan sözleşmenin bedeli 4.017.758 ABD doları + KDV olarak açıklandı.
Sözleşme kapsamında Smart Güneş'in bağlı ortaklığı, Arçelik Pazarlama A.Ş.'ye güneş paneli tedariki gerçekleştirecek.
CİRO VE KÂRLILIĞA KATKI SAĞLAMASI BEKLENİYOR
Şirket, yeni iş ilişkisinin 2 Temmuz 2026 itibarıyla başladığını duyururken, söz konusu anlaşmanın ciro ve kârlılığa olumlu katkı sağlamasının beklendiğini bildirdi.
|Özellik
|Detay
|Müşteri
|Arçelik Pazarlama A.Ş.
|Sözleşme Bedeli
|4.017.758 ABD Doları + KDV
|Sözleşme Konusu
|Güneş paneli üretimi için tedarik sözleşmesi
|İş İlişkisinin Başlangıç Tarihi
|02.07.2026
|Faaliyetlere Etkisi
|Ciro ve kârlılığa olumlu katkı
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