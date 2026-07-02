Borsa İstanbul'da haftanın dördüncü işlem gününde yükselişini sürdüren hisselerde aracı kurum dağılımları da netleşti. Gedik Yatırım Ortaklığı (INVEO) ile Baydöner Restoranları (BYDNR) hisselerinde en fazla alım yapan aracı kurumlar belli oldu.
TSI 14.30 itibarıyla Baydöner Restoranları (BYDNR) hissesi yüzde 9,99 yükselişle 40,06 TL, Gedik Yatırım Ortaklığı (INVEO) hissesi ise yüzde 10 artışla 9,13 TL seviyesinde işlem gördü.
INVEO HİSSESİNDE EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR
TSI 14.30 itibarıyla INVEO hissesinde en fazla net alım gerçekleştiren aracı kurumlar şöyle sıralandı:
Bank of America: 1.887.886 lot
Şeker Yatırım: 581.959 lot
A1 Capital: 288.982 lot
Piramit Menkul: 219.999 lot
Colendi Menkul: 164.293 lot
En fazla net satış yapan kurumlar ise:
Garanti BBVA Yatırım: 560.429 lot
Vakıf Yatırım: 452.017 lot
Midas: 416.516 lot
Ziraat Yatırım: 395.672 lot
QNB Yatırım: 348.689 lot
BYDNR HİSSESİNDE EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR
TSI 14.30 itibarıyla BYDNR hissesinde en yüksek net alımı yapan aracı kurumlar ise şu şekilde gerçekleşti:
A1 Capital: 104.939 lot
INFO Yatırım: 93.064 lot
Bank of America: 57.247 lot
Piramit Menkul: 49.999 lot
Deniz Yatırım: 24.378 lot
Satış tarafında öne çıkan kurumlar ise:
Midas: 116.985 lot
Yapı Kredi Yatırım: 56.221 lot
Vakıf Yatırım: 42.695 lot
İş Yatırım: 21.855 lot
Ak Yatırım: 18.056 lot
Aracı kurum dağılımı verilerine göre, TSI 14.30 itibarıyla hem INVEO hem de BYDNR hisselerinde alım tarafında yoğunlaşan kurumlar dikkat çekerken, hisseler gün içerisinde tavan fiyat seviyelerinde işlem görmeye devam etti.
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