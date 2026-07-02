TSI 14.30 itibarıyla Baydöner Restoranları (BYDNR) hissesi yüzde 9,99 yükselişle 40,06 TL, Gedik Yatırım Ortaklığı (INVEO) hissesi ise yüzde 10 artışla 9,13 TL seviyesinde işlem gördü.

INVEO HİSSESİNDE EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR

TSI 14.30 itibarıyla INVEO hissesinde en fazla net alım gerçekleştiren aracı kurumlar şöyle sıralandı:

Bank of America: 1.887.886 lot

Şeker Yatırım: 581.959 lot

A1 Capital: 288.982 lot

Piramit Menkul: 219.999 lot

Colendi Menkul: 164.293 lot

En fazla net satış yapan kurumlar ise:

Garanti BBVA Yatırım: 560.429 lot

Vakıf Yatırım: 452.017 lot

Midas: 416.516 lot

Ziraat Yatırım: 395.672 lot

QNB Yatırım: 348.689 lot

BYDNR HİSSESİNDE EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR

TSI 14.30 itibarıyla BYDNR hissesinde en yüksek net alımı yapan aracı kurumlar ise şu şekilde gerçekleşti:

A1 Capital: 104.939 lot

INFO Yatırım: 93.064 lot

Bank of America: 57.247 lot

Piramit Menkul: 49.999 lot

Deniz Yatırım: 24.378 lot

Satış tarafında öne çıkan kurumlar ise:

Midas: 116.985 lot

Yapı Kredi Yatırım: 56.221 lot

Vakıf Yatırım: 42.695 lot

İş Yatırım: 21.855 lot

Ak Yatırım: 18.056 lot

Aracı kurum dağılımı verilerine göre, TSI 14.30 itibarıyla hem INVEO hem de BYDNR hisselerinde alım tarafında yoğunlaşan kurumlar dikkat çekerken, hisseler gün içerisinde tavan fiyat seviyelerinde işlem görmeye devam etti.

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