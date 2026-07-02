Alnus Yatırım, otomotiv sektörüne ilişkin yayımladığı değerlendirme raporunda Ford Otosan, Doğuş Otomotiv ve Tofaş'ın haziran ayı yurt içi satış performansını analiz etti. Raporda, üç şirketin de yıllık bazda satışlarında gerileme yaşandığı belirtilirken, Ford Otosan ve Doğuş Otomotiv için hedef fiyatlar aşağı yönlü revize edildi.

Rapora göre Ford Otosan (FROTO), haziran ayında yurt içi satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,5 düşüşle 4 bin 481 adede indirdi. Buna karşın şirketin satışları mayıs ayına göre yüzde 12,2 arttı. Ocak-haziran döneminde ise toplam yurt içi satışlar yüzde 25,3 azalarak 34 bin 784 adet oldu.

Kaynak: Alnus Yatırım

Doğuş Otomotiv (DOAS), haziran ayında yurt içi satışlarını yıllık bazda yüzde 21,2 düşüşle 15 bin 123 adet olarak gerçekleştirirken, mayıs ayına göre yüzde 16,9 artış kaydetti. Şirketin ocak-haziran dönemindeki toplam yurt içi satışları ise yüzde 9,9 gerileyerek 79 bin 674 adet seviyesinde gerçekleşti.

Tofaş (TOASO) ise haziran ayında yurt içi satışlarını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 düşüşle 27 bin 940 adet olarak açıkladı. Mayıs ayına göre satışlar yüzde 40,9 artarken, ocak-haziran dönemindeki toplam yurt içi satışlar yüzde 29,8 azalışla 146 bin 919 adet oldu.

ALNUS YATIRIM'IN HEDEF FİYAT GÜNCELLEMELERİ

Hisse Eski hedef fiyat Yeni hedef fiyat Tavsiye Tofaş (TOASO) 426,42 TL 410,20 TL AL Doğuş Otomotiv (DOAS) 247,41 TL 237,50 TL AL Ford Otosan (FROTO) 128,21 TL 115,80 TL AL

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