Borsa İstanbul’da yatırımcıların yakından takip ettiği halka arz maratonunda kritik bir viraja girildi.

Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arzında talep toplama süreci bugün saat 13.00 itibarıyla sona eriyor.

Şirket payları, "GOLDA.HE" koduyla ve 9,20 TL sabit fiyatla, "borsa'da satış - sabit fiyatla talep toplama" yöntemiyle tamamen eşit dağıtım olarak yatırımcılara sunuluyor.

TAMAMEN EŞİT DAĞITIM: HALKA ARZIN ÖNE ÇIKAN DETAYLARI

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan verilere göre Golda Gıda halka arzının teknik detayları şu şekilde şekillendi:

• Toplam Pay Miktarı: 87.499.998 TL nominal değerli (87.499.998 lot) payın tamamı bireysel yatırımcılara ayrıldı.

• Sabit Fiyat: 1 lot fiyatı 9,20 TL olarak belirlendi.

• Emir Toplama Saatleri: İşlemler bugün 10.30 ile 13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

• Mükerrer Talep Engeli: Dağıtım sürecinde, aynı MKK sicil numarasına sahip birden fazla hesaptan iletilen emirlerde yalnızca fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma dahil edilecek.

HALKA ARZDA KATILIM SENARYOLARI: KAÇ LOT DÜŞECEK?

Golda Gıda halka arzına yönelik muhtemel katılım sayıları ve yatırımcı başına düşmesi beklenen tahmini lot miktarları şu şekilde öngörülüyor:

• 700 bin katılım: ~125 lot (1.150 TL)

• 800 bin katılım: ~109 lot (1.002 TL)

• 900 bin katılım: ~97 lot (892 TL)

• 1 milyon katılım: ~88 lot (809 TL)

• 1,1 milyon katılım: ~79 lot (726 TL)

• 1,2 milyon katılım: ~73 lot (671 TL)

PİYASA ANALİZİ VE "SÜRPRİZ" BEKLENTİSİ

Son dönemde gerçekleşen halka arzlardan Empa Elektronik'e 1,13 milyon, Beta Enerji'ye 1,10 milyon ve Netcad Yazılım'a 994 bin bireysel yatırımcı katılmıştı.

Ancak bu hafta aynı anda 5 şirketin birden halka arz talep toplaması, yatırımcıların nakit akışını ve ilgisini böldü.

Bu yoğun takvim nedeniyle Golda Gıda'ya katılımın beklentilerin altında kalabileceği ve başvuran yatırımcılara tahmin edilenden daha fazla "sürpriz" miktarda lot düşebileceği belirtiliyor.

GOLDA GIDA KİMDİR?

Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde yer alan dev entegre üretim tesislerinde faaliyetlerini yürüten Golda Gıda; un, irmik, bakliyat, bisküvi ve gofret sektörlerinde üretim yapıyor.

Şirketin iş modelinin merkezinde ise makarna üretimi yer alıyor. Üretilen makarnaların hem yurt içi piyasada hem de şirketin küresel ihracat gelirlerinde aslan payına sahip olduğu, halka arzdan elde edilecek gelirin de büyüme ve üretim kapasitesini artırma odağında kullanılacağı belirtiliyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.