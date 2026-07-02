TSI 16.00 itibarıyla İş Yatırım'ın net işlem hacmi -186 milyon 543 bin 693 lot olarak gerçekleşti.

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

SASA: 29.853.453 lot

GSRAY: 10.355.024 lot

ISCTR: 9.335.006 lot

IVIWNV: 5.947.615 lot

HEKTS: 5.494.450 lot

Kaynak: ForInvest

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

KOIKXV: 7.649.000 lot

SEIEEV: 7.100.000 lot

PEKGY: 6.359.652 lot

ATIZBV: 5.202.273 lot

KMIEFV: 4.914.178 lot

TSI 16.00 itibarıyla oluşan aracı kurum verilerine göre, İş Yatırım alım tarafında SASA hissesinde yoğunlaşırken, satış tarafında ise KOIKXV ilk sırada yer aldı.

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