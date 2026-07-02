Borsa İstanbul'da TSI 16.00 itibarıyla aracı kurum dağılımı verileri açıklandı. İş Yatırım'ın en fazla net alım yaptığı hisseler arasında SASA ilk sırada yer alırken, satış tarafında ise KOIKXV öne çıktı.
TSI 16.00 itibarıyla İş Yatırım'ın net işlem hacmi -186 milyon 543 bin 693 lot olarak gerçekleşti.
İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
SASA: 29.853.453 lot
GSRAY: 10.355.024 lot
ISCTR: 9.335.006 lot
IVIWNV: 5.947.615 lot
HEKTS: 5.494.450 lot
Kaynak: ForInvest
İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
KOIKXV: 7.649.000 lot
SEIEEV: 7.100.000 lot
PEKGY: 6.359.652 lot
ATIZBV: 5.202.273 lot
KMIEFV: 4.914.178 lot
TSI 16.00 itibarıyla oluşan aracı kurum verilerine göre, İş Yatırım alım tarafında SASA hissesinde yoğunlaşırken, satış tarafında ise KOIKXV ilk sırada yer aldı.
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