İngiltere merkezli bankacılık devi HSBC, yayımladığı son analiz raporunda, değerli metalde yaşanan yoğun satış dalgasının dip seviyelere yaklaşmış olabileceğini ve uzun vadeli yatırımcılar için yeni bir fırsat penceresi açıldığını duyurdu.

Haziran ayı sonunda 4.540 doların üzerindeki tarihi zirvelerinden yüzde 11’den fazla değer kaybederek sert bir geri çekilme yaşayan ons altın, haftanın ilk günlerinde 4.021 Dolar sınırına kadar gerilemesinin ardından bu seviyelerde taban oluşturma çabasına girdi.

DÜŞÜŞÜN ARKASINDAKİ DİNAMİKLER FİYATLARA YANSIDI

HSBC analistleri, son dönemde altını baskılayan ana faktörlerin ABD dolarının küresel ölçekte güç kazanması ve Federal Rezerv’in (Fed) faiz artırımlarına/sıkı duruşuna yönelik beklentilerin yeniden yükselmesi olduğunu belirtti.

Ancak raporda, piyasayı sarsan bu olumsuz haber akışlarının ve makroekonomik baskıların büyük oranda fiyatlandığına dikkat çekildi.

Raporda öne çıkan en çarpıcı ifadelerden biri ise şu oldu:

"Altın piyasası, ABD dolarının dönem dönem değer kaybetmesine rağmen yüksek faiz artırımı beklentilerinin yarattığı baskı nedeniyle geriledi. Ancak bu düzeltme, altının giderek kendi gerçek değerinin altında (ucuz) görünmesine neden olmaya başladı."

4 BİN DOLAR SINIRI: KRİTİK DESTEK VE FIRSAT AVCILARI

Banka, ons başına 4 bin dolar seviyesinin psikolojik ve teknik açıdan çok kritik bir eşik olduğunu vurguluyor:

• Kırılması Yeni Satış Getirebilir: Kısa vadede 4.000 dolar desteğinin altına sarkılması, teknik stop-loss (zarar kes) emirlerini tetikleyerek geçici bir satış baskısı daha yaratabilir.

• Merkez Bankaları ve Fırsat Avcıları Pusuda: HSBC, fiyatların bu seviyelere yaklaşmasının yapısal alıcıları harekete geçireceğini öngörüyor.

Özellikle portföy çeşitlendirmek isteyen küresel merkez bankaları ile dipten mal toplamak isteyen "fırsat avcısı" uzun vadeli yatırımcıların bu seviyelerden güçlü talep oluşturması bekleniyor.

HSBC’NİN GENİŞ BANT TAHMİNİ: VOLATİLİTE SÜRECEK

HSBC, daha önce yayımladığı projeksiyonlarda altının 2026 yılı genelinde 3.950 dolar ile 5.050 dolar gibi oldukça geniş bir bantta dalgalanabileceğini öngörmüştü.

Bankanın son analizine göre kısa vadede yüksek reel getiriler (tahvil faizleri) altın üzerinde bir bariyer oluşturmaya devam etse de fiziki taraftan ve merkez bankalarından gelecek yapısal talep, fiyatların daha derin bir çöküş yaşamasını engelleyecek en büyük kalkan olacak.

GRAM ALTIN PSİKOLOJİK SINIRIN ÜZERİNDE

HSBC'nin "altın değerinin altında kalmaya başladı" çıkışı, iç piyasada da karşılık buldu.

Uluslararası ons fiyatının 4.020 dolar bandından gelen destekle toparlanarak saat 14:17 itibarıyla yeniden 4.064 dolar seviyesine ivmelenmesi, yurt içinde gram altını psikolojik sınır olan 6.100 TL’nin üzerinde tutmaya devam ediyor.

Mükellefler ve yatırımcılar için gözler, Fed’in önümüzdeki dönem makro veri setine vereceği reaksiyonlara çevrilmiş durumda.

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