Yatırımcıların güvenli liman arayışı ve ABD kanadından gelen kritik açıklamalar, altın fiyatlarını yukarı yönlü tetikledi.

Uluslararası piyasada ons altın 4.072 dolar seviyesini test ederek iç piyasadaki rekor fiyatları da doğrudan besledi.

Gram altının psikolojik sınır olan 6.100 TL seviyesinin üzerinde tutunma çabası, fiziki tarafta talebi canlı tutmaya devam ediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki süreçte atacağı adımların ve küresel likidite durumunun altındaki bu toparlanma eğiliminin kalıcı olup olmayacağını belirleyeceğini öngörüyor.

SERBEST PİYASADA GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

2 Temmuz 2026 Perşembe gününde saat 07:10 itibarıyla serbest piyasada işlemler şu rakamlar üzerinden gerçekleşiyor:

Gram altın: 6.108 TL

Çeyrek altın: 10.090 TL

Yarım altın: 20.136 TL

Tam altın: 40.193 TL

Cumhuriyet altını: 40.143 TL

Gremse altın: 100.792 TL

Ons altın: 4.072 dolar