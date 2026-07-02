Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), piyasaların merakla beklediği haftalık bülteninde, dev sanayi kuruluşu Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’nin (SASA) şarta bağlı tahsisli sermaye artırımı başvurusunu onayladı. Kurul ayrıca dört büyük portföy yönetim şirketinin de sermaye artırım taleplerine yeşil ışık yaktı.

SERMAYE 52,5 MİLYAR TL'Yİ AŞIYOR

SPK bülteninde yer alan bilgilere göre SASA’nın 47.040.878.514,69 TL olan mevcut çıkarılmış sermayesi, daha önce ihraç edilen paya dönüştürülebilir tahviller (PDT) kapsamında 52.501.931.146,27 TL’ye yükseltilecek.

Sürecin detayları ve öne çıkan rakamlar ise şu şekilde:

• İtfa Edilen Tutar: 415 milyon avro nominal değerli PDT'nin, 259 milyon 400 bin avro değerindeki kısmının itfası kapsamında bu şarta bağlı sermaye artırımı gerçekleştirilecek.

• Rüçhan Hakları Kısıtlandı: Mevcut ortakların yeni pay alma hakları (rüçhan) tamamen kısıtlanarak, ihraç doğrudan PDT yatırımcılarına tahsis edilecek.

• Dönüşüm Oranları: PDT ihracı döneminde belirlenen şartlar uyarınca; 1 TL nominal değerli 100 adet (1 lot) pay için dönüştürme fiyatı 0,0475 avro olarak uygulanacak. Bu doğrultuda, 100.000 avro birim nominal değerli bir adet tahvil karşılığında yatırımcılara 210.526.316 adet (2.105.263,16 lot) şirket payı teslim edilecek.

• Yeni İhraç Tutarı: Toplamda 5.461.052.631,58 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesi kurul tarafından resmen onaylandı.

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNE SERMAYE İZİNLERİ

SPK, finansal yapılarını güçlendirmek isteyen dört portföy yönetim şirketinin sermaye artırım taleplerini olumlu karşıladı: