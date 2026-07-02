Küresel jeopolitik gündemin merkezinde yer alan ABD ile İran arasındaki dolaylı diplomatik temaslar Doha’da gerçekleştirildi.

İki gün süren yoğun müzakerelerin ardından, haziran ayında sağlanan geçici mutabakatın bazı teknik maddelerinde ilerleme kaydedilse de taraflar kalıcı bir barış anlaşmasına varmayı başaramadı.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İran heyetlerinin Katarlı ve Pakistanlı arabulucular vasıtasıyla ayrı odalarda, dolaylı olarak bir araya geldiği bildirildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE DONDURULMUŞ FONLAR

Müzakerelere yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre iki gün süren temasların odak noktasını, küresel ticaretin şah damarı konumundaki Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiği ve İran’ın uluslararası bankalarda dondurulmuş finansal fonlarının serbest bırakılması oluşturdu.

Savaş öncesi dönemde küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) trafiğinin beşte birine ev sahipliği yapan boğazda, sular kısmen durulmuş olsa da riskler varlığını koruyor.

Geçici mutabakatta yer alan "ücretsiz geçiş" döneminin ağustos ortasında dolacağını hatırlatan Tahran yönetiminin, boğaz üzerindeki kontrolünün tanınmasını istediği ve bu tarihten sonra gemilerden geçiş ücreti almayı planladığı öğrenildi.

WASHİNGTON’DA SÖYLEM ÇATIŞMASI: NÜKLEER BAŞLIK KONUŞULDU MU?

Doha’daki teknik görüşmelerin içeriğine dair Washington kanadından gelen açıklamalar ise kafaları karıştırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da yaptığı değerlendirmede İran’ın nükleer programına getirilecek kısıtlamalar konusunda yol katedildiğini öne sürdü.

Müzakere masasına yakın kaynaklar, iki günlük teknik oturumlarda nükleer başlığın hiçbir şekilde gündeme gelmediğini aktardı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise konuya açıklık getirerek, nükleer dosyasının ancak sonraki aşamalarda ve ilerleyen görüşmelerde masaya yatırılacağını ifade etti.

PETROL FİYATLARI DİPLOMASİNİN ETKİSİYLE GERİLEDİ

Doha’dan gelen "olumlu ilerleme" sinyalleri ve OPEC+ grubunun arz artıracağına yönelik beklentiler, küresel enerji piyasalarını rahatlattı.

Görüşmelerin ardından petrol fiyatlarında aşağı yönlü bir gevşeme görüldü:

• Brent Petrol: 70,84 dolar

• Ham Petrol (WTI): 67,75 dolar seviyelerine kadar çekildi.

Katar arabuluculuğu, haziran ayında savaşı durduran mutabakatın uygulanabilirliği açısından Doha temaslarını "umut verici" olarak nitelendirdi.

Bir sonraki kritik görüşmenin ise İran’ın hayatını kaybeden Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney için 9 Temmuz’da düzenlenecek olan resmi cenaze törenlerinin ardından gerçekleştirileceği açıklandı.