Erciyas Çelik Boru (ERCB), DSİ tarafından yürütülen Sakarya-Kocaeli İçme Suyu İsale Hattı Projesi kapsamında yaklaşık 15 milyon dolar tutarında çelik boru siparişi aldığını açıkladı. Şirket, proje kapsamında toplam 14 bin metre çelik boru üretecek.

ERCİYAS ÇELİK BORU'DAN YENİ İŞ ANLAŞMASI

Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin yeni sipariş aldığı duyuruldu.

Buna göre şirket, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Sakarya-Kocaeli İlleri İçme Suyu İsale Hattı 1. Kısım Yapım İşi" kapsamında kullanılacak çelik boruların tedariki için ilki mayıs ayında olmak üzere iki ayrı fazda sipariş aldı.

SİPARİŞ TUTARI 15 MİLYON DOLAR

Açıklamaya göre iki fazdan oluşan sipariş kapsamında toplam yaklaşık 14 bin metre çelik borunun üretim ve tedariki gerçekleştirilecek.

Siparişlerin toplam bedelinin ise yaklaşık 15 milyon ABD doları olduğu bildirildi.

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STRATEJİK ALTYAPI PROJESİNDE KULLANILACAK

Şirket açıklamasında, söz konusu projenin Ballıkaya Barajı'ndan temin edilecek ham suyun Sakarya'daki Hızırilyas Arıtma Tesisi'ne iletilmesini amaçlayan içme suyu altyapı yatırımları kapsamında yer aldığı belirtildi.

Projenin, bölgenin uzun vadeli içme suyu ihtiyacının karşılanması açısından stratejik öneme sahip altyapı yatırımları arasında bulunduğu ifade edilirken, üretim ve teslimatların proje takvimine uygun şekilde gerçekleştirileceği kaydedildi.