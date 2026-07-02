Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz ayında alacağı zam oranı yarın açıklanacak haziran enflasyonuyla kesinleşecek. Ekonomistlerin farklı enflasyon tahminleri ise üç ayrı zam senaryosunu gündeme getirdi.

GÖZLER HAZİRAN ENFLASYONUNDA

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için temmuz ayı maaş zammında geri sayım başladı.

İlk beş aylık enflasyon verilerinin netleşmesinin ardından gözler, yarın açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı veriyle birlikte zam oranları ve yeni maaşlar kesinleşecek.

3 FARKLI ZAM SENARYOSU MASADA

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentileri üç farklı seviyede yoğunlaşıyor.

Yüzde 1,04

Yüzde 1,36

Yüzde 2,25

Bu tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 17,82 ile yüzde 19,23 arasında değişebilecek.

Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme farkı dahil zam oranının yüzde 13,57 ile yüzde 14,93 arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA BEKLENTİ

Tahminlere göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 23 bin 564 TL ile 23 bin 846 TL arasında oluşabilecek.

En düşük memur emeklisi aylığının ise 31 bin 541 TL ile 31 bin 918 TL aralığında şekillenmesi öngörülüyor.

MEMUR MAAŞLARI DA DEĞİŞECEK

Oluşacak zam oranına göre öğretmen, polis, hemşire, mühendis, teknisyen, uzman doktor ve profesör başta olmak üzere kamu çalışanlarının maaşlarında da yüzde 13,57 ila yüzde 14,93 arasında artış bekleniyor.

NİHAİ ZAM YARIN BELLİ OLACAK

Temmuz ayı maaş artışlarında son sözü TÜİK'in açıklayacağı haziran enflasyon verisi söyleyecek.

Açıklanacak veriyle birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı kesin zam oranı ve yeni maaşları resmen netleşecek.