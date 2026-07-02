Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), haziran ayına ilişkin üretici-market fiyat farkı raporunu yayımladı. Üretici ile market arasındaki en yüksek fiyat farkı yüzde 379,3 ile elmada gerçekleşirken, çilek markette, kabak ise üreticide en fazla zamlanan ürün oldu.

ÜRETİCİ İLE MARKET ARASINDAKİ FİYAT FARKI YÜZDE 379'U GEÇTİ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Haziran 2026 dönemine ilişkin üretici-market fiyat farkları ile tarımsal girdi maliyetlerine yönelik değerlendirmesini açıkladı.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, haziran ayında üretici ile market arasındaki en yüksek fiyat farkının yüzde 379,3 ile elmada görüldüğünü belirtti.

Elmayı;

Havuç: Yüzde 284,2

Çilek: Yüzde 283,5

Yeşil fasulye: Yüzde 251,3

Kiraz: Yüzde 246,9 izledi.

Bayraktar, üreticide 18 lira 75 kuruş olan elmanın markette 89 lira 87 kuruşa satıldığını belirterek, ürünün tüketiciye yaklaşık 4,8 kat daha yüksek fiyatla ulaştığını söyledi.

MARKETTE EN FAZLA ÇİLEK ZAMLANDI

Haziran ayında markette takip edilen 38 ürünün 21'inde fiyat artışı, 17'sinde ise düşüş yaşandı.

Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 81 ile çilek oldu.

Çileği sırasıyla;

Havuç

Kabak

Kuru soğan

Patates takip etti.

En yüksek fiyat düşüşü ise yüzde 37,8 ile domateste görüldü. Domatesin ardından karpuz, nohut, kuru üzüm ve yumurta geldi.

ÜRETİCİDE ZAM ŞAMPİYONU KABAK OLDU

Üretici fiyatlarında ise 30 ürünün 12'sinde artış, 9'unda düşüş yaşanırken, 9 üründe fiyat değişmedi.

Haziran ayında üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 112,5 ile kabakta gerçekleşti.

En yüksek fiyat düşüşü ise yüzde 54,8 ile karpuzda kaydedildi.

TARIMSAL GİRDİ MALİYETLERİ YÜKSELMEYE DEVAM ETTİ

TZOB verilerine göre tarımsal üretimde maliyet baskısı da sürüyor.

Son bir yılda;

Amonyum sülfat gübresi yüzde 77,9

Amonyum nitrat gübresi yüzde 72,4

Besi yemi yüzde 30,9

Süt yemi yüzde 29,2

Elektrik yüzde 25,1

Tarım ilacı yüzde 27,8 oranında zamlandı.

Mazot fiyatı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 gerilerken, yıllık bazda yüzde 31,5 artış gösterdi.