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Benzin fiyatlarına dün gece beklenen 2 liranın üzerindeki zam geldi ancak eşel mobil sistemiyle zammın bir kısmı pompa fiyatlarına yansıtıldı.

Küresel piyasalarda dalgalanan Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Dün gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatına normal şartlarda 2,19 TL’lik dev bir zam hesaplandı. Ancak devreye giren devlet desteği, sürücülerin tabelada bu dev artışı görmesini engelledi.

Tüketicinin enflasyon karşısında korunması amacıyla uygulanan eşel mobil sistemi gereği, hesaplanan 2,19 TL'lik maliyet artışının büyük bir bölümü özel tüketim vergisi (ÖTV) matrahından karşılanarak sübvanse edildi. Zammın 55 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıtıldı.

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2 TEMMUZ 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 62,29 TL
Motorin: 64,57 TL
LPG: 31,99 TL

Benzine beklenen zam geldi 2 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları, Görsel 1

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 62,11 TL
Motorin: 64,39 TL
LPG: 31,39 TL

Pompada gizli ÖTV: Petrol düşse de akaryakıta büyük indirim yok Pompada gizli ÖTV: Petrol düşse de akaryakıta büyük indirim yok

Ankara
Benzin: 63,23 TL
Motorin: 65,64 TL
LPG: 31,97 TL

Benzine beklenen zam geldi 2 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları, Görsel 2

İzmir
Benzin: 63,50 TL
Motorin: 65,92 TL
LPG: 31,79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 64.58
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.79
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 32.82
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 45.82
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 37.39
Gazyağı 61.3
Tüm Akaryakıt Fiyatları

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