Küresel piyasalarda dalgalanan Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Dün gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatına normal şartlarda 2,19 TL’lik dev bir zam hesaplandı. Ancak devreye giren devlet desteği, sürücülerin tabelada bu dev artışı görmesini engelledi.

Tüketicinin enflasyon karşısında korunması amacıyla uygulanan eşel mobil sistemi gereği, hesaplanan 2,19 TL'lik maliyet artışının büyük bir bölümü özel tüketim vergisi (ÖTV) matrahından karşılanarak sübvanse edildi. Zammın 55 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıtıldı.

2 TEMMUZ 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62,29 TL

Motorin: 64,57 TL

LPG: 31,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62,11 TL

Motorin: 64,39 TL

LPG: 31,39 TL

Ankara

Benzin: 63,23 TL

Motorin: 65,64 TL

LPG: 31,97 TL

İzmir

Benzin: 63,50 TL

Motorin: 65,92 TL

LPG: 31,79 TL