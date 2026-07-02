İTO verilerine göre, haziran ayında İstanbul'da fiyatı izlenen 336 ana üründen 184'ünün fiyatı artarken, 71 ürünün fiyatı ise geriledi.

HAZİRANIN ZAM ŞAMPİYONU KURU SOĞAN

Haziran ayında bir önceki aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 46,54 ile kuru soğan oldu.

Kuru soğanı şu ürünler takip etti:

Patlıcan: %36,38

Limon: %26,57

Patates: %22,20

Sandalye: %18,00

Telefon ekipmanı: %15,38

Ütü: %14,63

Makyaj malzemeleri: %13,61

Havuç: %12,65

Bunun yanı sıra internet fatura harcamaları %11,74, tek kişilik masa ücreti %10,28, yer fıstığı %9,40, salatalık %8,48, ücretli dijital abonelikler %8, elektrik süpürgesi %7,74 ve bulaşık temizlik ürünleri %7,72 oranında zamlandı.

En sert düşüş kirazda

Haziran ayında fiyatı en fazla gerileyen ürün ise yüzde 57,24 ile kiraz oldu.

Kirazın ardından fiyatı en çok düşen ürünler şöyle sıralandı:

Domates: %52,88

Günlük araç kiralama ücreti: %40,33

Kıvırcık: %28,01

Uçak bileti ücreti: %27,83

Şeftali: %23,52

Erik: %22,71

Sivri biber: %18,16

Öte yandan çarliston biberde %18,14, dolmalık biberde %17,51, kayısıda %17,49, taze fasulyede %16,25, çilekte %15,09, maydanozda %14,19, şehirlerarası otobüs bileti ücretinde %12,47 ve mücevherat altın fiyatlarında %9,06 oranında düşüş kaydedildi.

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