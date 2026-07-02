Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamaya göre yapı malzemeleri sektörünün oyuncularından Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DOFER) paylarının fiyatı, yatırımcılara ödenecek temettü tutarı oranında revize edildi.

Şirket ortaklarının hesaplarına aktarılacak temettü miktarları ve hissenin yeni güne başlayacağı baz fiyat detayları şu şekilde netleşti:

DOFER Temettü ve Fiyat Düzeltme Detayları



• Pay Başına Brüt Temettü: 0,1899235 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,1614349 TL

• Düzeltme Sonrası Teorik Fiyat: 31,61 TL

Borsa İstanbul tarafından hesaplanan 31,61 TL'lik teorik fiyat, henüz fiyat adımına yuvarlanmamış başlangıç değerini temsil etmektedir.

Hisse, yeni işlem günündeki seans açılışıyla birlikte bu düzeltilmiş baz fiyat üzerinden işlem görmeye başlayacak.

TEMETTÜ ÖDEMESİ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Güne fiyat düzeltmesiyle başlayan DOFER hisselerinde, temettü almaya hak kazanan yatırımcıların hesaplarına nakit bakiyelerin geçeceği takvim de belirlendi.

Hak kullanımı bugün (2 Temmuz) itibarıyla başlarken, şirket tarafından dağıtılacak toplam 4.500.000 TL tutarındaki nakit kâr paylarının, takas süresi (T+2) kuralı gereğince 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü yatırımcı hesaplarına net nakit olarak yansıması bekleniyor.