Küresel enerji piyasalarında jeopolitik risk priminin hızla erimesiyle birlikte petrol fiyatlarında sert düşüş dalgası yaşandı.

Bugünkü geri çekilmeyle birlikte Brent petrol, 27 Şubat 2026 tarihinden bu yana en düşük seviyesini test etmiş oldu.

KATAR’DA KRİTİK DİPLOMASİ: RİSK PRİMİ DAĞILIYOR

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin en büyük tetikleyicisi, Doha'dan gelen olumlu diplomatik sinyaller oldu.

ABD'li müzakereciler Jared Kushner ve Steve Witkoff’un Katar arabuluculuğunda yürüttüğü dolaylı temasların teknik düzeyde yapıcı ilerlemesi, piyasadaki "arz kesintisi" korkularını büyük oranda yatıştırdı.

Basra Körfezi’ndeki üreticileri küresel pazarlara bağlayan ana damar konumundaki Hürmüz Boğazı'nda tansiyonun düşmesi, daha önce fiyatlara eklenen savaş priminin masadan kalkmasını sağladı.

Hafta sonu yaşanan karşılıklı hamlelerin ardından tanker akışlarında gözlenen kademeli toparlanma, tüccarların kısa vadeli risk iştahını tamamen değiştirdi.

İRAN VE RUSYA’DAN DENİZ ÜSTÜ "ARZ" BOMBARDIMANI

Fiyatları aşağı yönlü baskılayan bir diğer majör unsur ise küresel piyasalara hızla dönen fiziki petrol hacmi oldu. Piyasada "arz kesintisi" endişesinden "arz birikimi" temasına geçişin detayları şu şekilde şekillendi:

• İran İhracatında Rekor: ABD deniz ablukasının esnetilmesi/kaldırılmasının ardından İran'ın deniz yoluyla yaptığı ihracat hacmi 40 milyon varili aşarak alıcılar lehine güçlü bir likidite yarattı.

• Rusya Sevkiyatları Zirvede: Aynı dönemde Rusya'nın deniz yoluyla gerçekleştirdiği petrol sevkiyatları da rekor kırarak küresel deniz üstü stoklarda (envanterde) belirgin bir yığılmaya yol açtı.

Artan bu yoğun envanter ve ek hacimler, diplomatik yumuşamayla birleşince 72 dolarlık dip seviyenin kapısını araladı.

TAHRAN'IN "İDARİ KONTROL" ISRARI TAKİP EDİLİYOR

Petrol piyasasında düşüş trendi netleşmiş olsa da analistler risklerin tamamen sıfırlanmadığı konusunda temkinli.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Tahran yönetiminin, Hürmüz Boğazı üzerinde "denizcilik idari kontrolü ve egemenlik" talebindeki ısrarcı tutumu, diplomatik sürecin sonraki aşamalarında yeni bir gerilim potansiyeli barındırıyor.

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