Federal Rezerv (Fed) kanadından gelen mesajlar ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yön arayışını sürdüren döviz piyasasında, ana para birimleri dar banttaki hareketine devam ediyor.

Serbest piyasadan alınan son verilere göre major para birimlerinin Türk lirası karşısındaki alış ve satış fiyatları şu şekilde şekillendi:

Serbest piyasada dolar/TL 1 Temmuz saat 07.02 itibarıyla alışta 46,68, satışta 46,70 liradan işlem görüyor.

Euro/TL ise aynı saatlerde alışta 53,20, satışta 53,35 lira seviyelerinde kayda geçti.

PİYASALARDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

• Fed'in Sinyalleri Doları Güçlü Tutuyor: ABD'den gelen işgücü verileri ve Fed yetkililerinin temkinli, görece şahin duruşu küresel ölçekte dolar endeksinin (101,34) gücünü korumasını sağlıyor. İç piyasada da dolar bu paralelde istikrarlı seyrini sürdürüyor.

• Euro Bölgesi ve Parite Dinamikleri: Euro, Türk lirası karşısında sabah saatlerinde hafif bir primle 53 TL seviyelerinden işlem görüyor. Küresel piyasalarda ise EUR/USD paritesi 1,1384 seviyesinde dengelenmiş durumda.

Yatırımcılar küresel tarafta ABD istihdam verilerine ve Ortadoğu eksenli jeopolitik haber akışlarına odaklanmış durumda.

İç piyasada ise döviz likiditesi ve Merkez Bankası'nın hamleleri yakından izlenmeye devam ediyor.

Kısa vadede kurlarda sert kırılımlar yerine yatay-pozitif bir bandın korunması bekleniyor.