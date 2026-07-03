Garanti Yatırım Menkul Değerler liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan tasarruf sahiplerine satış duyurusuna göre şirketin payları önümüzdeki haftanın ilk günlerinde yatırımcılara sunulacak.

Borsa İstanbul'da büyük ilgi görmesi beklenen halka arzın operasyonel takvimi şu şekilde netleşti:

• Talep Toplama Tarihleri: 6 - 7 - 8 Temmuz 2026 (Pazartesi, salı ve çarşamba günleri)

• Süre: Toplamda 3 iş günü boyunca talepler toplanacak.

• Dağıtım Yöntemi: Küçük yatırımcıları koruyan ve tabana yaygın alımı

destekleyen yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

Yatırımcıların Pazartesi sabahından itibaren banka ve aracı kurum hesapları üzerinden "SSAAT" koduyla halka arz sekmesinden taleplerini iletebilecekleri belirtildi. Fiyat istikrarı, halka arz büyüklüğü ve fonun kullanım yerlerine dair onaylı izahname detaylarının ise hafta sonundan önce netleşmesi bekleniyor.

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