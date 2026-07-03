İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. (ISVEA) halka arzında talep toplama süreci 1-2-3 Temmuz tarihleri olmak üzere üç güne yayıldı.

Halka arz fiyatı 20,90 TL olan hisselerde toplam 67 milyon lotun yüzde 60'lık kısmı (40.200.000 lot) "bireysele eşit dağıtım" modeliyle satışa çıktı.

Katılım endeksine uygun olmayan halka arzda T1-T2 bakiyeleri geçersiz olacak. Midas ve TEB üzerinden ise katılım sağlanamayacak. Talep toplama saatleri 09.00 - 17.00 arasında.

Tahsisat Dağılımı:

• Yurt İçi Bireysel Yatırımcı: 40,2 Milyon TL nominal değerli kısım

• Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı: 26,8 Milyon TL nominal değerli kısım

SERMAYE ARTIRIMI VE ORTAK SATIŞI BİR ARADA

Erdem Çenesiz’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüttüğü şirketin halka arzında toplam 67 milyon lotun 60 milyon adedi sermaye artırımı yoluyla şirketin kasasına girecek.

Kalan 7 milyon lot ise mevcut ortaklar Erdem Çenesiz, Neslihan Onur, Münevver Çenesiz, Ahmet Çenesiz ve Nuri Bülent Onur’a ait B grubu payların satışı şeklinde gerçekleşecek.

HALKA ARZ GELİRİ NEREYE HARCANACAK?

İsvea Seramik, halka arzdan elde edeceği yaklaşık 1,4 milyar TL'lik kaynağı ağırlıklı olarak büyümeyi finanse etmek ve mali yapıyı güçlendirmek için kullanacak.

Bu kapsamda gelir; yenilenebilir enerji yatırımları, yeni makine ve ekipman alımları, halihazırda kiralanan teçhizatların mülkiyetinin satın alınması, finansal borçların azaltılması ve işletme sermayesinin tahkim edilmesinde değerlendirilecek.

Bireysel yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği halka arzda, kesin sonuçların ve pay dağıtımlarının önümüzdeki haftanın ilk iş günlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulması bekleniyor.

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