Enflasyonun üzerinde kazanç sağlayarak yatırımcısının parasını değer kaybına karşı koruyan hisseler, adeta ligin kazananları oldu.

BIST 100 endeksinde işlem gören 30 şirket aylık, 40 şirket ise yıllık enflasyonu geride bırakmayı başardı.

Hem aylık hem de yıllık enflasyon duvarını yıkarak yatırımcısına net reel getiri sunan 14 hisse ve performans grafikleri ise şöyle oldu:

HEM AYLIK HEM YILLIK ENFLASYONU GERİDE BIRAKAN YILDIZ HİSSELER

Hisse Kodu Şirket Adı Aylık Getiri Yıllık Getiri KTLEV Katılımevim Tas. Fin. Yüzde 44,45 Yüzde 2277,36 ODINE Odine Teknoloji Yüzde 43,69 Yüzde 1767,92 IEYHO Işıklar Enerji Yapı Hol. Yüzde 33,33 Yüzde 1040,74 DSTKF Destek Finans Faktoring Yüzde 88,33 Yüzde 911,95 AKSEN Aksa Enerji Yüzde 2,52 Yüzde 142,98 SKBNK Şekerbank Yüzde 32,46 Yüzde 137,86 TRALT Türk Altın İşletmeleri Yüzde 5,97 Yüzde 95,83 BRSAN Borusan Boru Sanayi Yüzde 2,86 Yüzde 67,52 ODAS Odaş Elektrik Yüzde 9,31 Yüzde 63,85 TOASO Tofaş Oto. Fab. Yüzde 1,24 Yüzde 58,52 PSGYO Pasifik GMYO Yüzde 7,56 Yüzde 55,68 ENERY Enerya Enerji Yüzde 13,25 Yüzde 45,25 AEFES Anadolu Efes Yüzde 1,59 Yüzde 34,93 AKSA Aksa Yüzde 8,75 Yüzde 32,84

ZİRVENİN SAHİPLERİ: KATILIMEVİM VE DESTEK FAKTORİNG

Açıklanan performans tablosunda bazı şirketler, gösterdikleri devasa oranlarla dikkatleri üzerine çekti:

• Yıllık Getiri Şampiyonu: KTLEV (Katılımevim), yıllık bazda sunduğu astronomik yüzde 2277,36'lık getiri ile enflasyonu açık ara en çok hırpalayan kağıt oldu. Onu yüzde yüzde 1767,92 ile teknoloji sektörünün dikkat çeken ismi ODINE takip etti.

• Aylık Getiri Şampiyonu: Haziran ayı içerisinde kısa vadede yatırımcısına en çok kazandıran şirket ise yüzde 88,33'lük aylık performansıyla DSTKF (Destek Finans Faktoring) oldu.

Enflasyonist ortamlarda sadece nominal kazanca değil, paranın satın alma gücünü koruyan "reel kazanca" bakılması gerekir.

TÜİK'in haziran ayı verileriyle birlikte yıllık bazda yüzde 32,11 barajının üzerinde kalan bu 14 şirket; enerjiden finansa, otomotivden teknolojiye geniş bir sektörel dağılımla borsanın lokomotifi olmaya devam ettiklerini gösterdi.

Kaynak: Finnet2000

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