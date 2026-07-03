Milyonlarca memur, emekli ve çalışan, maaş zamlarının netleşmesinde büyük rol oynayacak haziran ayı enflasyon rakamları için gözünü Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) çevirmişken, bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) kendi hesaplamalarını paylaştı.

Günün ilk saatlerinde ilan edilen verilere göre haziran ayında fiyatlar artış eğilimini sürdürdü.

ENAG’ın tüketici fiyat endeksi (E-TÜFE) sonuçlarına göre öne çıkan iki ana veri şu şekilde şekillendi:

Gösterge (E-TÜFE) Değişim Oranı Aylık Enflasyon (Haziran 2026) Yüzde 1,94 Yıllık Enflasyon (Son 12 Ay) Yüzde 51,49

ENAG'ın verilerine göre mayıs enflasyonu aylık yüzde 2,16, yıllık ise yüzde 53,13 artış kaydetmişti.

GÖZLER TÜİK’İN AÇIKLAMASINDA

ENAG'ın aylık bazda açıkladığı yüzde 1,94'lük bu oran, geçtiğimiz gün açıklanan ve öncü gösterge niteliğinde olan İTO İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'ndeki yüzde 1,14'lük artışın bir miktar üzerinde gerçekleşti.

Piyasa katılımcıları ve ekonomistler, TÜİK’in resmi haziran ayı enflasyonu için aylık ortalama yüzde 1 civarı bir artış bekliyor.

TÜİK’in resmi verileri saat 10:00 itibarıyla duyurmasıyla birlikte hem 6 aylık kesin enflasyon farkı (memur ve emekli zam oranı) netleşecek hem de iki endeks arasındaki makas bir kez daha ekonomi çevrelerince analiz edilecek.