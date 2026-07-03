Kurum, yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 35, yıl sonu enflasyon beklentisini ise yaklaşık yüzde 31 olarak açıkladı.

Citi ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar tarafından hazırlanan değerlendirmede, Türkiye'deki son fiyat gelişmelerinin, Merkez Bankası'nın son Enflasyon Raporu'nda öngörülenden daha zorlu bir görünüme işaret ettiği belirtildi.

Raporda, "Analizimiz, faiz artışıyla birlikte kurdaki değer kaybı hızının ayarlanmasını savunurken, son gelişmeler bize ekonomik faaliyette yavaşlamaya ilişkin artan işaretler nedeniyle TCMB'nin kısa vadede bunun ters yönünde adım atmaya daha yatkın olabileceğini düşündürüyor." ifadelerine yer verildi.

"FAİZ İNDİRİMLERİ İÇİN SINIRLI ALAN GÖRÜYORUZ"

Ekonomistler, yılın ikinci yarısında para politikasına ilişkin beklentilerini paylaşarak, "İleriye dönük olarak yılın ikinci yarısında faiz indirimleri için sınırlı alan görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Citi, politika faizinin yıl sonunda piyasa beklentisi olan yüzde 34 yerine yüzde 35 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini açıkladı.

ENFLASYONDA KATILIK SÜRÜYOR

Haziran ayı enflasyon verilerini değerlendiren ekonomistler, işlenmiş gıda fiyatlarında beklentilerin üzerinde artış görüldüğünü belirtti.

Raporda, "Yaklaşık yüzde 30 seviyesindeki çekirdek enflasyon ile yüzde 40 seviyesindeki hizmet enflasyonu yüksek kalmayı sürdürürken, hesaplamalarımız hizmet enflasyonunda aylık dezenflasyon hızında anlamlı bir iyileşmeye işaret etmiyor." denildi.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 31

Citi'ye göre yakın vadede fiyat gelişmelerinde gıda enflasyonu, eylül-ekim dönemindeki giyim fiyatları ve zayıflayan iç talebin hizmet enflasyonu üzerindeki etkisi belirleyici olacak.

Ekonomistler, "Ortaya çıkan daha zorlu enflasyon görünümünün ve enflasyon beklentilerindeki gelişimin, para politikasında temkinli hareket edilmesi gerektiği yönündeki görüşü güçlendirdiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Değerlendirmede ayrıca, "TCMB'nin 2026 ve 2027 için ara hedefleri sırasıyla yüzde 24 ve yüzde 15 seviyesinde bulunsa da, sektörel enflasyon beklentileri dezenflasyon sürecinin TCMB'nin öngördüğünden daha yavaş ilerleyebileceğine işaret ediyor." denildi.

Raporda, rekabet gücüne ilişkin kaygıların arttığı bir ortamda yalnızca kur istikrarının enflasyon beklentilerini yeniden çıpalamaya yetmeyebileceği vurgulanırken, enerji fiyatlarında beklenen yumuşamanın olumlu olduğu ancak fiyat dinamiklerindeki yapısal bozulma ve beklentiler nedeniyle dezenflasyon sürecine ilişkin belirsizliğin sürdüğü ifade edildi.

Citi ekonomistleri, bu çerçevede 2026 yıl sonu enflasyonunun yaklaşık yüzde 31 seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini ve risk dengesinin yukarı yönlü olduğunu kaydetti.

Kaynak: Bloomberg

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