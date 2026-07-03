İş Yatırım'ın TSI 15.00 itibarıyla paylaştığı verilere göre, kurumun ilk 5 alıcı ve ilk 5 satıcı işlemleri arasındaki net hacim -1,71 milyar TL olarak gerçekleşti.

EN ÇOK ALIM YAPILAN İLK 3 HİSSE

ADESE 15.856.783 10,95

PAHOL 7.425.364 5,13

IHLAS 6.219.365 4,29

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN İLK 3 HİSSE

DAPGM -19.746.883 7,94

CANTE -8.983.203 3,61

GSRAY -8.185.401 3,29

İş Yatırım verilerine göre, günün ilk bölümünde ADESE hissesinde alımlar öne çıkarken, DAPGM hissesi satış tarafında ilk sırada yer aldı. Kurumun toplam net hacmi ise eksi 1,71 milyar TL olarak gerçekleşti.

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