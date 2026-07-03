Borsa İstanbul, SOHO Giyim ve Enerji paylarının endeks kapsamına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan duyuruya göre, SOHO Giyim ve Enerji payları 6 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Kaynak: KAP

Şirket payları aynı tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Sınai, BIST Sınai Ağırlık Sınırlamalı, BIST Tekstil Deri ve BIST İstanbul endekslerinin kapsamına dahil edilecek.

Borsa İstanbul, endeks hesaplamalarında şirketin 306.760.337,13 adet payının ve yüzde 33 fiili dolaşımdaki pay oranının dikkate alınacağını bildirdi.

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