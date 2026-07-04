Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış daha gündemde. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle motorin fiyatlarına zam yapılması bekleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,31 lira zam uygulanacak.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Beklenen zammın pompaya yansımasıyla birlikte motorin fiyatlarının yaklaşık olarak şu seviyelere yükselmesi öngörülüyor:

İstanbul: 66,00 TL

Ankara: 67,07 TL

İzmir: 67,34 TL

Doğu illeri: 68,80 TL

Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatları ile döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak belirlenirken, zamlı tarifenin salı gününden itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

Kaynak: NTV