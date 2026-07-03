Karara göre, Haribo stantlarının belirli bir bölümü rakip markaların ürünlerine ayrılacak. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde şirkete idari para cezası uygulanacak.

Rekabet Kurulu, Haribo Şekerleme San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında geçici tedbir uygulanmasına karar verdi.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, Kurulun, Haribo'nun Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirkete yönelik geçici tedbir uygulanmasına karar verdiği bildirildi.

Açıklamada, yumuşak şeker pazarında meydana gelebilecek rekabet ihlallerini ve bunların telafi edilemeyecek nitelikte muhtemel zararlarını önlemek amacıyla söz konusu kararın alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde uygulanmaya başlanmak ve bu sürenin sonunda Kurula tevsik edilmek üzere, nihai karar verilinceye kadar 200 metrekare ve altındaki geleneksel satış noktalarında bulunan tüm Haribo stantlarının görünür kısmında, dikey düzlemde ve tek blok halinde olmak kaydıyla stant hacminin yüzde 30'una karşılık gelen alanın, "Bu alan rakip ürünlere ayrılmıştır." ibaresini içeren bir etiketle birlikte, ilgili satış noktasında yumuşak şeker standı bulunmayan rakip marka ürünlere tahsis edilmesine yönelik geçici tedbir uygulanmasına karar verildi.

Rekabet Kurumu, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde kararda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirildiğinin Kuruma belgelendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Açıklamada, söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Haribo hakkında idari para cezası uygulanacağı belirtilirken, şirket hakkında yürütülen soruşturmanın ise devam ettiği kaydedildi.