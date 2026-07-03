Kadın ve genç çiftçilere sağlanan kredi limiti 5 milyon TL'ye çıkarılırken, süt hayvancılığı, besicilik ve yenilenebilir enerji yatırımları için de yeni finansman imkanları duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması" programında tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik yeni destek paketini açıkladı.

KADIN VE GENÇ ÇİFTÇİLERE KREDİ LİMİTİ 5 MİLYON TL OLDU

Kadın ve genç çiftçilere yönelik kredi desteğinin artırıldığını belirten Erdoğan, "Tarım noktasında kadın ve çiftçi kredi limitini 3 milyon liradan 5 milyon TL'ye çıkarıyoruz." dedi.

YATIRIM KREDİLERİNDE YENİ DÖNEM

Tarımsal yatırımlara yönelik finansman koşullarında önemli kolaylıklar sağlanacağını ifade eden Erdoğan, "2 yıl ana para ödemesiz, 10 yıla kadar vadeyle özkaynak katkısı aramadan, Kredi Garanti Fonu ile daha güçlü finansman sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Atıl durumdaki büyükbaş süt ve besi işletmelerinin yeniden üretime kazandırılacağını açıklayan Erdoğan, "Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besi yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar destek sağlayacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu kredilerin 2 yıl geri ödemesiz ve 8 yıla varan vadelerle üreticilere sunulacağını belirtti.

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARINA KREDİ DESTEĞİ

Çiftçilerin enerji maliyetlerini azaltacak yeni bir finansman paketini de duyuran Erdoğan, "Yenilenebilir enerjide çiftçilerin kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz." dedi.

Bu kapsamda üreticilere 15 milyon TL'ye kadar, 8 yıl vadeli ve yüksek sübvansiyonlu kredi imkanı sağlanacağını belirten Erdoğan, bu destekle hem üretim maliyetlerinin düşürüleceğini hem de çevrenin korunmasına katkı sunulacağını ifade etti.

HAYVANCILIKTA KREDİ LİMİTLERİ ARTIRILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvancılık sektörüne yönelik kredi limitlerinin de yükseltildiğini belirterek, "Küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon liraya, büyükbaşta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, "Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız." dedi.

Kaynak: Dünya